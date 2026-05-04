UEDAŞ açıkladı: Bursa'nın 10 ilçesinde bugün elektrik kesilecek
4 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 10 ilçesinde 39 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
4 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 16:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Kulaca
- Sebep: ENH Bakım
4 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Canbali, 161., 299., Bursa, 100., 167., 163., 104., 102., 169., Bağlar, 106, 66.
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Nasrettin, 64., Bursa, Ş. Ahmet Demirkurt, 66., Bağlar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Hayırlar
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Seyran
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Harmanlı
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Bayramdere, 105., Karacabey, 1., 42., 18., 12., 110., 40., 10., 6., 39., 19., 81., 16., 79., 33., 27., 3., 65., Piknik, 63., 22., 67., 83., 108., 75., 28., 4., 57., Mehmet İzgi, Dere, Bayramdere, 77., 11., 2., 50., 51. (Yeniköy), 85., 91., 32., 52., Orman, 93., 15., 5., 61., 23., 8., 36., 69., Fevziçakmak, 59., 49., 37., 45., 26., 13., 73., 17., 30., 38., 34., 47., 35., 89., 31., 20., 14., 101., 29., 436., 7., 24.
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Akçakoyun
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kurşunlu, 3., 25., 8 (Malkara), 12 (Malkara), 1., 3 (Malkara), 22. (Malkara), 6., 17. (Malkara), 26., 4. (Malkara), 15 (Malkara), Yeniköy Cd., Kurşunlu (Malkara), 11 (Malkara), 43., 30 (Malkara), 19 (Malkara), 19 (Malkara)-, 13., 45 (Malkara), Yeniköy_1, 21 (Malkara), 10., 39., 20. (Malkara), Kurşunlu, 16 (Malkara), 18 (Malkara), 9. (Malkara), 33., 23 (Malkara), 31., 41 (Malkara)-, 5. (Malkara), 10 (Malkara)
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Akçasusurluk
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çarıkköy, Çarık
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çamlıca
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ekmekçi
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ekinli
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ballıkaya
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Boğazköy, Boğaz
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çeşnigir
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Hayırlar
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Taşlık
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Harmanlı
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
Karacabey
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kulakpınar
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
4 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keles
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kemaliye
- Sebep: Trafo Değişimi
4 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Evciler, Evciler 10., 6., 9., 4., 7., 12., 8., 1., 3., 2., 5., 11.
- Sebep: Ayırıcı Değişimi
4 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adalet, 213 Nolu, 216 Nolu
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Barış, 132 Nolu, 130 Nolu
- Sebep: OG Tesis Çalışması
4 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 12:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: 30 Ağustos Zafer
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kayapa, Orman, 176. (530), 171. (530), Atatürk (530), Adnan Menderes, 170. (530), 181. (530), Mehmet Akif Ersoy (530), Bursa Yolu (460), Baraj
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 30 Ağustos Zafer, Tarla Yolu 2
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Konak
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Görükle, Muammer Aksoy (500), Tanyeli, Ziraat (500), Zafer (500), Taşpınar (490), Ferah (500), Taşlık (500), Gün (500), Atatürk (490), Taşpınar, Nar (500), Mecidiye, Asımbey
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ürünlü, Ümit (480), Ünseli, Kiteyol
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tahtalı, Kiteyol
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Konak, Yakut, Bilgiç, Birlik, Bayındır, Yağmur (120), Yaz, Yasemin (120)
- Sebep: Ağaç Kesim
4 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Orhangazi
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 16:40 - 17:40 │ Süre: 1 saat
- Konum: Muradiye
- Sebep: Trafo Bakım
Orhangazi
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yenigürle
- Sebep: Abone Bağlama
4 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yunuseli, 19. Dere, 790., 795., 791., 221., 12. Yeşil, 3. Çengel, Yeşilkent, 797., Gezer, Yetimler, 8. Bilgin, Cevahir, 5. Batı, 788., Yunusemre, Yunuseli, 9. Yüce
- Sebep: OG Tesis Çalışması
4 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 17:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Eğerce
- Sebep: ENH Bakım
4 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Şükraniye, 10. Yeni, 6. Nur, 14. Menekşe, 7. Yüksel, 10. Karanfil, 11. Lale, 2. Ege, 4. Burgu, 3. Yüce, 9. Yılmaz, 4. Yan, 2. Meram, 16. Aydın, 12. Yavuz, 9. Dik
- Sebep: AG Tesis Çalışması
4 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.