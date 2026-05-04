ASKİ açıkladı: Çankaya'da kesinti saatler sürecek
4 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Ankara’nın Çankaya ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.
4 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 4 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Söğütözü, Ali Girdap
- Sebep: 100'lük içme suyu hattında arıza
4 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Akyurt ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA BALA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Bala ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Beypazarı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Çubuk ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA EVREN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Gölbaşı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Haymana ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kahramankazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA KAZAN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kazan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.
4 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
4 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamakta.