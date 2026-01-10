4 bin lira için kanlı infaz: 19 yaşındaki genç borç tartışmasında öldü!

Olay, 8 Ocak günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Doğan, alacağı olan 4 bin lirayı istemek üzere Resul Tayyar Öney ile sokakta buluştu. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öney, yanında getirdiği bıçakla Doğan’ı göğsünden ve karnından ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" SAVUNMASI

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Öney’in Yenibaraj Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Polisi fark edince kaçmaya çalışan zanlı, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Öney, Doğan’ın üzerine yürüdüğünü iddia ederek, "Kendimi korumak için bıçağı çıkardım, öldürme kastım yoktu, bir anda oldu" dedi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden Enes Doğan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul Tayyar Öney, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.