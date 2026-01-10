Asılsız sipariş kabusu! Taksiciden polise hayat kadınından onlarca kuryeye kadar herkes kapısını çalıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kas hastası kızı ve oğluyla yaşayan Ersan Yalçuva, 20 gün önce başlayan asılsız siparişlerin giderek bir suç sarmalına dönüştüğünü belirtti. Sabah saatlerinde başlayan telefon aramaları ve kapı zilleri, gece yarısından sonraya kadar devam ediyor. Sistematik taciz kapsamında adrese sadece yemek değil; taksi, hayat kadını ve hatta bomba ihbarı üzerine özel harekat polisleri dahi gönderiliyor.

KAS HASTASI KIZI MELİS HEDEF ALINDI

Yaşanan bu durumun en acı tarafı ise Yalçuva’nın bakıma muhtaç olan 9 yaşındaki kas hastası kızı Melis’in yaşadığı travma. Saldırganlar sadece siparişle yetinmeyip, "engelli çocuğa şiddet" iddiasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına asılsız ihbarlarda bulundu. Eve gelen müfettişler yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, Yalçuva bu durumun çocuklarının psikolojisini bozduğunu ifade etti.

"HAYATIN BOYUNCA SENİNLE UĞRAŞACAĞIZ"

Tacizcilerin Fas numaraları üzerinden ulaştığını belirten Yalçuva, telefonuna gelen mesajlarda "Hayatın boyunca seninle uğraşacağız" şeklinde tehditler aldığını söyledi. Yalçuva, "Bomba ihbarı, silah kaçakçılığı ihbarı da verdiler. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz. Kapıda motokurye kuyruğu oluşuyor" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, apartman önünde aynı anda bekleyen 5-6 motokurye ve asılsız ihbarla gelen ekipler net bir şekilde görülüyor. Mağdur baba, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, Yalçuva’nın huzurunu kaçıran ve kamu kaynaklarını gereksiz yere meşgul eden bu siber zorbaların kimliğini tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.