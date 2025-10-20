35 kilo metamfetamin 'okul taşıtından' çıktı!

Van’da polis ekipleri, üzerinde “Okul Taşıtı” yazısı bulunan bir minibüste yaptığı aramada 35 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18 Ekim’de Tuşba ilçesinde şüpheli bir minibüsü takibe aldı.

35 KİLO 820 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan araçta narkotik köpeği “Ayzek” ile yapılan detaylı aramada, çeşitli gizli bölmelere gizlenmiş 35 kilo 820 gram metamfetamin bulundu.



Sürücü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.