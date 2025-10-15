Uyuşturucunun korkutan yüzü Emniyet raporlarından çıktı: Metamfetamin rekor kırdı vakalar uçtu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, '2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu’nu yayımladı. Uyuşturucu kullanımından kaçakçılığa, bağımlılık tedavisinden ölümlere kadar geniş bir çerçevede hazırlanan rapor, son yılların en kapsamlı değerlendirmesi olarak dikkat çekti.

Rapora göre, uyuşturucuya bağlı ölümler 2024’e kıyasla belirgin biçimde artarken, en hızlı yükselişin görüldüğü madde yine metamfetamin oldu. 33,4 tonla rekor düzeyde metamfetamin yakalanırken, eroin 4,3 ton, kokain ise 3,1 ton olarak kayıtlara geçti. Kaçakçılıkta İran kaynaklı metamfetamin sevkiyatları ve Türkiye’deki dönüştürme merkezlerinin artışı öne çıktı. Bonzainin de yeniden hortlamaya başladığı belirtildi.

309 BİN VAKA YAŞANDI

Raporda, 2024 yılında 309 bin uyuşturucu vakası tespit edildiği, 374 bin şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelilerin yüzde 78’inin kullanıcı, yüzde 20’sinin ise satıcı veya imalatçı olduğu bilgisi paylaşıldı.

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE ARTIŞ

Bağımlılık tedavisinde de artış sürdü. Ayaktan toplam tedavi görenlerin sayısı 390 bine çıkarken, bunların 205 bininin tekil kullanıcı olduğu ve yüzde 48’inin ilk kez tedavi aldığı aktarıldı. Tedavide ilk sırayı metamfetamin ve benzeri psikoaktif maddeler alırken, ikinci sırada eroin yer aldı.

MADDE BAĞLANTILI ÖLÜMLER YÜKSELDİ

Madde bağlantılı ölümler 300’den 427’ye yükseldi. Bu ölümlerin üçte birinde metamfetamin tespit edildi. Rapor, yalnızca Türkiye’deki değil, dünya genelindeki uyuşturucu eğilimlerini de değerlendirerek, küresel üretim ve kaçakçılıktaki değişimlere dikkat çekti.

"KAÇAKÇILIKTA EN HIZLI ARTAN MADDE METAMFETAMİN OLDU"