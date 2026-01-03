Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayollarında hız sınırlarını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirme çalışmaları kapsamında toplam 58 bin 246 trafik levhasının kaldırıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Böylece 68 bin 579 kilometrelik yol ağında yürütülen tüm çalışmalar tamamlanmış oldu” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu: Tüm çalışmalar tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile başlatılan “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” uygulaması, 16 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen çalışmalar, trafik işaret levhalarının “mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok” olması ilkesine göre standardize edildi.

İlk etapta yıllık ortalama günlük trafiği 10 binin üzerinde olan 14 bin 590 kilometrelik devlet ve il yolunda düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda 19 bin 61 levha kaldırıldı. Ardından Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 53 bin 989 kilometrelik yol ağında çalışmalar başlatıldı. Sürecin sonunda toplam 58 bin 246 levha kaldırıldı.

35 BİN 247 HIZ LEVHASI UYGULAMASI SONA ERDİ

Kaldırılan levhaların yüzde 60’ını oluşturan 35 bin 247 hız levhasının uygulaması sonlandırıldı. Bakan Uraloğlu, bu düzenlemelerle birlikte sürücüler için daha sade, anlaşılır ve yeknesak bir trafik işaretleme sistemi oluşturulduğunu vurguladı.

Yeni uygulamanın, sürücülerin dikkat dağınıklığını azaltarak yol güvenliğini artırması ve karayollarında daha net bir hız sınırı düzeni sağlaması bekleniyor.