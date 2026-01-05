Kadın öğrencilerin bilgileriyle taciz sitesi kuruldu: Üniversitede skandal veri sızıntısı

Kadın öğrencilerin bilgileriyle taciz sitesi kuruldu: Üniversitede skandal veri sızıntısı
Yayınlanma:
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde, 2001 yılından bu yana kayıtlı kadın öğrencilerin kişisel verilerinin sızdırıldığı ve bu fotoğrafların internet üzerinde taciz amaçlı kullanıldığı bir internet sitesi kurulduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Ege’de Son Söz gazetesinin haberine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni kapsayan büyük çaplı bir veri ihlali meydana geldi. Üniversitenin kurulduğu 2001 yılından bu yana kayıt yaptırmış kadın öğrencilere ait fotoğrafların sızdırıldığı ve bu verilerin izinsiz bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.

VERİLER İZİNSİZ ŞEKİLDE TACİZ SİTESİNDE YAYIMLANDI

Sızdırılan öğrenci fotoğrafları, kimliği belirsiz kişi veya gruplar tarafından bir internet sitesine yüklendi. Sitede, fotoğrafları yayınlanan kadın öğrenciler için ‘hangisi daha seksi’ başlığı altında oylama yapıldığı ve ‘en iyi 50’ ile ‘en kötü 50’ gibi listeler oluşturulduğu ortaya çıktı.

TEPKİLER ÜZERİNE SİTE KAPATILDI

Yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki topladı. Öğrenciler ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından, söz konusu internet sitesi erişime kapatıldı.

SİTE KURUCUSUNDAN 'HELALLİK' MESAJI

Sitenin kapatılmasının hemen öncesinde, site kurucusu olduğu iddia edilen bir kişi tarafından ‘veda’ mesajı yayınlandı. Mesajda, "Kırdıysam, bilmeden incittiysem veya üzerinizde bir hakkım kalmışsa; niyetim her zaman iyilikten yanaydı" ifadeleri kullanılarak özür dilendi ve ‘helallik’ istendi.

ÜNİVERSİTE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Olaya tepkiler yağarken İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Üniversite yönetimi; ulaşan bildirimler üzerine, art niyetli kişiler tarafından oluşturulan bir web sitesinde bazı öğrencilerine ve mezunlara ait bilgilerin hukuka aykırı biçimde paylaşıldığı tespit edildiğini vurguladı. Bu durum karşısında üniversitenin, derhal harekete geçtiği, ilgili içeriklerin kaldırılması, siteye erişimin engellenmesi ve sorumlular hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçlerin başlatılmasının sağlandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

