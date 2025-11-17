32 milyar liralık kripto operasyonu: 6 kişi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan 32 milyar TL'lik bir suç şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.