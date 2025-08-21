317 bin kişi Trabzon'a geldi: Akın ettiler

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye idaresindeki Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, Şehir Müzesi ve Çal Mağarası'nın kentte en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yılın ocak-temmuz ayları arasında Kızlar Manastırı'nı 13 bin 24, Şehir Müzesi'ni 15 bin 804, Çal Mağarası'nı 90 bin 918, Atatürk Köşkü'nü de 197 bin 638 kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Trabzon'da turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

*Şehrimizin turizm potansiyelini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz. Turizm destinasyonlarımızda vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam ediyoruz. Trabzon'umuza gelen her turisti, şehrimizin tanıtım elçisi olarak görüyoruz.

*Misafirlerimizin tatillerini konforlu, rahat, mutlu geçirmeleri ve şehrimizden huzurlu ayrılmalarını çok önemsiyoruz.

*Trabzon'umuzun bütün güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek.