31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son iki haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 31 ildeki FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 56 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 50'sinin tutuklandığını açıkladı.