31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son iki haftadır Türkiye genelinde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 31 il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 56 şüpheli yakalandı.
6 Şubat depremlerinin üzerinden bin gün geçti: "Bin asır da geçse mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz"
Yakalanan şüphelilerin faaliyetleri yapılan incelemelerle belirlendi. Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.
50 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 50'si nöbetçi sulh ceza hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, geri kalanların işlemleri devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)