30’dan fazla ülkeye ihracat yapan firmaya bir yıl mühlet verildi

Yayınlanma:
Sakarya’da konkordato başvurusuyla dikkat çeken Mono Steel firması hakkında, geçici mühlet sürecinin ardından şirketin mali yapısını toparlaması amacıyla 1 yıl süreyle konkordato kesin mühleti verildi.

Sakarya’nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerindeki organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren, 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan ve 120'den fazla çalışanı bulunan Sakarya merkezli çelik şirketi Mono Steel firmasıyla ilgili konkordato sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan şirket hakkında mahkeme, kesin mühlet kararı verdi.

GEÇİCİ MÜHLET SÜRECİ UZATILMIŞTI

Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Haziran 2025 tarihinde Mono Steel hakkında üç ay süreyle konkordato geçici mühleti verilmesine hükmetmişti. Bu sürenin dolmasının ardından mahkeme, 26 Eylül 2025 tarihli kararla geçici mühleti iki ay daha uzatarak 26 Kasım 2025’e kadar devam etmesine karar vermişti.

KESİN MÜHLET VERİLDİ

Yaklaşık 120 kişinin çalıştığı firma ile alakalı Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen son kararda, kesin mühlet tarihi verildi.

4 Şubat 2026 tarihinde ilan edilen kararda, 26 Kasım 2025 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verildi. Daha önce geçici mühlet sürecinde görev yapan komiser heyeti, kesin mühlet sürecinde de görevine devam edecek.

Alacaklılardan ise kesin mühletin ilan tarihinden sonra 15 gün içerisinde alacaklarının dayanaklarını gösteren belgeleri komiser heyetine teslim etmeleri istendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

