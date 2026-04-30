BUSKİ uyardı: Mustafakemalpaşa'da kesintiler devam edecek

Yayınlanma:
30 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa'nın 2 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa'da 28 Nisan'dan 3 Mayıs'a kadar süren kanalizasyon çalışmaları kapsamında 7 mahallede günde 9 saat aralıkta zaman zaman kesintiler devam ederken Yıldırım'ın Ortabağlar mahallesinde arıza nedeniyle sabah saatlerinde 3 saatlik kesinti uygulanacak.

30 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

30 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa'nın 2 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

30 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 28 Nisan 2026 Salı - 3 Mayıs 2026 Pazar
  • Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: CumhuriyetSelimiyeŞeyhmüftüVıracaAtatürkÇırpanHamidiye
  • Sebep: Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar

30 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Ortabağlar, 5. Nur ve civarı
  • Sebep: Arıza çalışması

30 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

30 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

