UEDAŞ duyurdu: Bugün hatlar yenileniyor, 40 farklı noktada kesinti var

30 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa'nın 13 ilçesinde 40 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. Orhangazi ve Mustafakemalpaşa en fazla etkilenen ilçeler arasında öne çıkarken Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Yenişehir'de de 8 saate varan uzun süreli kesintiler planlandı. Kesintilerin gerekçeleri abone bağlama, hat bakımı ve tesis çalışmaları olarak sıralanıyor.

30 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

30 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Kurşunlu, Sahil Yolu, 1. Derya, Hasan Çavuş, 1. Özkan
  • Sebep: Abone bağlama

Gemlik

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Umurbey, 1. Atatürk, Fevzi Çakmak, Maya, Tıknaz Tepe, Namık Gedik, Hacı Etemağa, Musabey, Rasattepe
  • Sebep: Abone bağlama

30 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Fatih, Temizel, Özyurt, Atak, Öğüt, Kudret, Kelebek, Gazi Atatürk
  • Sebep: Abone bağlama

İnegöl

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Cerrah, 1101, Eski Kiremitlik, 1102, 1104, 1110, 1100, 1103, 1105
  • Sebep: Abone bağlama

İnegöl

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Akhisar, Atabey, Cenk, Emektar, Günebakan, Ayberk
  • Sebep: Abone bağlama

30 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

İznik

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Boyalıca, Taşlı, Doğantepe, Mutlu, Kurs, Bal, Fatih Sultan Mehmet (Yalı), Atatürk 1, Atatürk Yeni 1, Kılıçaslan, Köse, Yavuz Sultan Selim, Hürriyet 1, Hoca Ahmet Yesevi, Boyalıca Sultan, Karanfil (Yalı), Gonca, Hürriyet/2, Fatih Sultan Mehmet
  • Sebep: OG hat bakım

İznik

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Boyalıca, 100. Yıl/4, 100. Yıl/1, 100. Yıl
  • Sebep: OG hat bakım

30 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: YeniHarmanlıBakırköyUluabat, Uluabat
  • Sebep: Bina OG şalt bakım

Karacabey

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 12:30 - 17:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Ova HamidiyeBeylik
  • Sebep: Ağaç kesim

30 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keles

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kemaliye, Kemaliye
  • Sebep: Trafo direği deplase

30 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kestel

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Dudaklı, Dudaklı Çayır, Zünbül, Dudaklı Gül, Gülruh, Selvi, Dudaklı Meydan, Orhan, Kınalı Kar, Dudaklı Açelya, Dudaklı Bursa, Dudaklı Çınarcık, Aynalı Dükkan, Tepecik, Mahur
  • Sebep: OG müşterisi talebi

30 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Akköy, Akköy 13 │ İpekyayla, İpekyayla 19
  • Sebep: Ağaç kesim

Mudanya

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Çepni, Çepni 1, 4, 17, 14, 27, 33, 20, 34, 6, 3, 7, 11, 28, 8, 5, 21, 9, 19, 22, 15, 18, 2, 1. Çepni, 30, 32, 29, 25, 10, 12
  • Sebep: Ağaç kesim

Mudanya

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Çepni, Çepni 37
  • Sebep: Ağaç kesim

Mudanya

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Çepni
  • Sebep: Ağaç kesim

30 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: AyazOrmankadıKumkadı
  • Sebep: Bina OG şalt bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 12:30 - 17:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
  • Konum: Adaköy
  • Sebep: Ağaç kesim

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 23:00 - 23:59 │ Süre: 59 dakika
  • Konum: Camandar, Camandar
  • Sebep: Abone bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Karaorman, Karaorman │ DöllükÇardakbelen, Çardakbelen │ Çavuş, Çavuş 1
  • Sebep: ENH bakım

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Adaköy, Adaköy
  • Sebep: AG hat bakımı

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Yalıntaş
  • Sebep: Abone bağlama

Mustafakemalpaşa

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Kosova, Kosova
  • Sebep: Aer iletken dönüşümü

30 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Yolçatı, Gariplik, Okul (330), 1150
  • Sebep: OG tesis çalışması

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: İhsaniye, İncesu, İşlemeci, Fırın, Derleyen, Kanuni (110), Ödül, Depo Yolu, İkitelli, İsmetiye, İstinye
  • Sebep: Trafo değişimi

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 12:30 - 13:30 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Atlas, 7 (420), 1 (420), 15 (420), 8 (420), 5 (420), 2 (420), 6 (420)
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Güngören, Toygar, Gelincik (550), Kale (550), Çiğdem (550), Mezarlık (550), Papatya (550), Bursa (550), Yonca (550), Karanfil (550), Okul (550)
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: Kadriye, 3 (430), 6 (430), 2 (430)
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Fethiye, Şükür, Florya, Çağıl
  • Sebep: Abone bağlama

Nilüfer

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Yolçatı
  • Sebep: AG tesis çalışması

30 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhaneli

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Firoz, Firoz │ Dağgüney, Dağgüney │ Karasi, Karasi, Karasi/7
  • Sebep: OG hat bakım

30 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orhangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Arapzade, Mektep, Tahancıoğlu, Şehit, Açıkbaştarla Aralık, Depboy, Açıkbaştarla 2 Nolu, Şehit Gazi, 7 Nolu, Açıkbaştarla, Orkide, 6 Nolu, Açıkbaştarla 1 Nolu, Yamaç, Hafız Aşır, Dağcıoğlu, 4 Nolu
  • Sebep: OG tesis çalışması

Orhangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Tekke, Mektep, Tekke 6 Nolu, Tekke 9 Nolu, 2. Aralık, Dağcıoğlu, 2. Yeni, Tekke 7 Nolu, Şehit Tufan Kansuva, Tekke Marif, Tekke 8 Nolu
  • Sebep: OG tesis çalışması

Orhangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Arapzade, Maksem, Dağcıoğlu, Yalçın │ Camiikebir, Mektep │ Tekke, 2. Aralık, Dutluk, Mektep, Maksem, 2. Yeni, Dağcıoğlu, Tekke Cami, Aralık
  • Sebep: AG tesis çalışması

Orhangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Hürriyet, Ertuğrulgazi, Kocayusuf 4 Nolu, Dik, Hürriyet Orta │ Tekke, Çiçek
  • Sebep: Abone bağlama

Orhangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 16:00 - 19:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: MuradiyeYeniköy
  • Sebep: Abone bağlama

30 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Osmangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yunuseli, 679, Yunuseli, Ezgi, Cebel, 830, Ekber, 827, 16. Bahar, 2. Şark, 831, 3. Ihlamur, 680, 12. Manolya, 11. Fatih, Kuğulu, 1. Buket, 765, 3. Maltepe, 11. Ada
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Armutköy, 1. Çekiç, 1. Fasıl, 11. Fatih
  • Sebep: OG tesis çalışması

Osmangazi

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: İsmetiye, Baraj Yolu, 575
  • Sebep: Ağaç kesim

30 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenişehir

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Eğerce, Eğerce
  • Sebep: OG direk deplase

Yenişehir

  • Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
  • Saat: 11:30 - 15:30 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Yazılı, Yazılı │ Osmaniye, Osmaniye │ Orhaniye, Orhaniye │ Karaamca, Karaamca │ Çiçeközü, Çiçeközü │ SöylemişAkbıyık, Akbıyık │ AkçapınarYarhisar, Yarhisar
  • Sebep: ENH bakım

30 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

30 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

