UEDAŞ duyurdu: Bugün hatlar yenileniyor, 40 farklı noktada kesinti var

30 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa'nın 13 ilçesinde 40 farklı elektrik kesintisi yaşanacak. Orhangazi ve Mustafakemalpaşa en fazla etkilenen ilçeler arasında öne çıkarken Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Yenişehir'de de 8 saate varan uzun süreli kesintiler planlandı. Kesintilerin gerekçeleri abone bağlama, hat bakımı ve tesis çalışmaları olarak sıralanıyor.