UEDAŞ duyurdu: Bugün hatlar yenileniyor, 40 farklı noktada kesinti var
30 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
30 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa’nın 13 ilçesinde 40 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
30 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Kurşunlu, Sahil Yolu, 1. Derya, Hasan Çavuş, 1. Özkan
- Sebep: Abone bağlama
Gemlik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Umurbey, 1. Atatürk, Fevzi Çakmak, Maya, Tıknaz Tepe, Namık Gedik, Hacı Etemağa, Musabey, Rasattepe
- Sebep: Abone bağlama
30 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih, Temizel, Özyurt, Atak, Öğüt, Kudret, Kelebek, Gazi Atatürk
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cerrah, 1101, Eski Kiremitlik, 1102, 1104, 1110, 1100, 1103, 1105
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar, Atabey, Cenk, Emektar, Günebakan, Ayberk
- Sebep: Abone bağlama
30 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İznik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Boyalıca, Taşlı, Doğantepe, Mutlu, Kurs, Bal, Fatih Sultan Mehmet (Yalı), Atatürk 1, Atatürk Yeni 1, Kılıçaslan, Köse, Yavuz Sultan Selim, Hürriyet 1, Hoca Ahmet Yesevi, Boyalıca Sultan, Karanfil (Yalı), Gonca, Hürriyet/2, Fatih Sultan Mehmet
- Sebep: OG hat bakım
İznik
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Boyalıca, 100. Yıl/4, 100. Yıl/1, 100. Yıl
- Sebep: OG hat bakım
30 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeni │ Harmanlı │ Bakırköy │ Uluabat, Uluabat
- Sebep: Bina OG şalt bakım
Karacabey
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 17:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Ova Hamidiye │ Beylik
- Sebep: Ağaç kesim
30 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keles
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kemaliye, Kemaliye
- Sebep: Trafo direği deplase
30 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dudaklı, Dudaklı Çayır, Zünbül, Dudaklı Gül, Gülruh, Selvi, Dudaklı Meydan, Orhan, Kınalı Kar, Dudaklı Açelya, Dudaklı Bursa, Dudaklı Çınarcık, Aynalı Dükkan, Tepecik, Mahur
- Sebep: OG müşterisi talebi
30 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akköy, Akköy 13 │ İpekyayla, İpekyayla 19
- Sebep: Ağaç kesim
Mudanya
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çepni, Çepni 1, 4, 17, 14, 27, 33, 20, 34, 6, 3, 7, 11, 28, 8, 5, 21, 9, 19, 22, 15, 18, 2, 1. Çepni, 30, 32, 29, 25, 10, 12
- Sebep: Ağaç kesim
Mudanya
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çepni, Çepni 37
- Sebep: Ağaç kesim
Mudanya
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çepni
- Sebep: Ağaç kesim
30 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ayaz │ Ormankadı │ Kumkadı
- Sebep: Bina OG şalt bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 17:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Adaköy
- Sebep: Ağaç kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 23:00 - 23:59 │ Süre: 59 dakika
- Konum: Camandar, Camandar
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaorman, Karaorman │ Döllük │ Çardakbelen, Çardakbelen │ Çavuş, Çavuş 1
- Sebep: ENH bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adaköy, Adaköy
- Sebep: AG hat bakımı
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalıntaş
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kosova, Kosova
- Sebep: Aer iletken dönüşümü
30 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yolçatı, Gariplik, Okul (330), 1150
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: İhsaniye, İncesu, İşlemeci, Fırın, Derleyen, Kanuni (110), Ödül, Depo Yolu, İkitelli, İsmetiye, İstinye
- Sebep: Trafo değişimi
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 12:30 - 13:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Atlas, 7 (420), 1 (420), 15 (420), 8 (420), 5 (420), 2 (420), 6 (420)
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Güngören, Toygar, Gelincik (550), Kale (550), Çiğdem (550), Mezarlık (550), Papatya (550), Bursa (550), Yonca (550), Karanfil (550), Okul (550)
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kadriye, 3 (430), 6 (430), 2 (430)
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fethiye, Şükür, Florya, Çağıl
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yolçatı
- Sebep: AG tesis çalışması
30 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Firoz, Firoz │ Dağgüney, Dağgüney │ Karasi, Karasi, Karasi/7
- Sebep: OG hat bakım
30 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arapzade, Mektep, Tahancıoğlu, Şehit, Açıkbaştarla Aralık, Depboy, Açıkbaştarla 2 Nolu, Şehit Gazi, 7 Nolu, Açıkbaştarla, Orkide, 6 Nolu, Açıkbaştarla 1 Nolu, Yamaç, Hafız Aşır, Dağcıoğlu, 4 Nolu
- Sebep: OG tesis çalışması
Orhangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tekke, Mektep, Tekke 6 Nolu, Tekke 9 Nolu, 2. Aralık, Dağcıoğlu, 2. Yeni, Tekke 7 Nolu, Şehit Tufan Kansuva, Tekke Marif, Tekke 8 Nolu
- Sebep: OG tesis çalışması
Orhangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Arapzade, Maksem, Dağcıoğlu, Yalçın │ Camiikebir, Mektep │ Tekke, 2. Aralık, Dutluk, Mektep, Maksem, 2. Yeni, Dağcıoğlu, Tekke Cami, Aralık
- Sebep: AG tesis çalışması
Orhangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Hürriyet, Ertuğrulgazi, Kocayusuf 4 Nolu, Dik, Hürriyet Orta │ Tekke, Çiçek
- Sebep: Abone bağlama
Orhangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 16:00 - 19:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Muradiye │ Yeniköy
- Sebep: Abone bağlama
30 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yunuseli, 679, Yunuseli, Ezgi, Cebel, 830, Ekber, 827, 16. Bahar, 2. Şark, 831, 3. Ihlamur, 680, 12. Manolya, 11. Fatih, Kuğulu, 1. Buket, 765, 3. Maltepe, 11. Ada
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Armutköy, 1. Çekiç, 1. Fasıl, 11. Fatih
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: İsmetiye, Baraj Yolu, 575
- Sebep: Ağaç kesim
30 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce, Eğerce
- Sebep: OG direk deplase
Yenişehir
- Tarih: 30 Nisan 2026 Perşembe
- Saat: 11:30 - 15:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yazılı, Yazılı │ Osmaniye, Osmaniye │ Orhaniye, Orhaniye │ Karaamca, Karaamca │ Çiçeközü, Çiçeközü │ Söylemiş │ Akbıyık, Akbıyık │ Akçapınar │ Yarhisar, Yarhisar
- Sebep: ENH bakım
30 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
30 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
30 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.