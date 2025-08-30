30 Ağustos'ta bedava dağıttılar: Duyan kuyruğa girdi

Bilecik’teki muhtarların on yıldır geleneksel hale getirdikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel aşure etkinliği bu yılda gerçekleşti.

30 AĞUSTOS'TA BEDAVA DAĞITTILAR

Bilecik merkez mahalle muhtarları, her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da aşure geleneğini bozmadı.

Atatürk Parkı’nda bir araya gelen muhtarlar vatandaşlara aşure ikramı yaparken etkinliğe; Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Başsavcı Murat Ongun, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

DUYAN KUYRUĞA GİRDİ

Burada konuşma yapan Başkan Subaşı, "Öncelikle hepimizin Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Vali beyin teşrif ettiği, muhtarlarımızın geleneksel programına elimizden geldiğince destek oluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın ve tüm muhtarlarımızın katılımıyla burada bir birlik beraberlik aşuresi oluyor. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Herkesin de bayramını tekrardan içtenlikle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Sözer ise, "Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Emeği geçen, bu tür organizasyonu yapan herkese de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.