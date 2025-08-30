30 Ağustos töreninde iki öğrenci açlıktan bayıldı iddiası

Yayınlanma:
Kocaeli Gebze'de düzenlenen 30 Ağustos Töreni'ne götürülen öğrencilerin aç olmaları nedeniyle fenalaştığı iddia edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kocaeli Gebze'de düzenlenen törene götürülen iki çocuğun karınlarının aç olması nedeniyle fenalaştığı iddia edildi. Çocukların fenalaştığını gören çevredekiler kısa süreli panik yaşadı.

GEBZE'DE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Gebze Kent Meydanı'nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Saat 10.00'da başlayan törene Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, komutanlar ve siyasi partilerin ilçe başkanları yanısıra çeşitli okullardan öğrenciler de katıldı.

whatsapp-image-2025-08-30-at-13-1jpa.webp

TÖRENE KATILAN ÇOCUKLAR AÇLIKTAN BAYILDI İDDİASI

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Kocaeli Barış Gazetesi'nden Hanifi Surun'un haberine göre; törene katılan bir öğrenci Gebze Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun'un konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Öğrenciye müdahale edilirken, bir başka öğrenci daha baygınlık geçirdi.

İddiaya göre öğrenciler, aç oldukları için fenalaştı.

whatsapp-image-2025-08-30-at-12-pczv.webp
30 Ağustos töreninde iki öğrenci açlıktan bayıldı iddiası

Kaynak:Kocaeli Barış Gazetesi

