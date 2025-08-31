30 Ağustos coşkusu meydanlara sığmadı

Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, üç gün süren etkinliklerle büyük ilgi gördü.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Marmaris’te de coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi tarafından üç güne yayılan kutlamalarda tiyatro gösterileri, söyleşiler ve konserler yer aldı.

Prof. Dr. Barış Doster ve “Mavi Vatan” ifadesinin fikir babası Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in katıldığı “Büyük Zaferin Yolunda” konulu söyleşide, 29 Ağustos Cuma akşamı zaferin tarihsel ve toplumsal önemi üzerine paylaşımlar yapıldı. Ardından Ankara Kültür ve Sanat Kulübü ekibinin sahnelediği “Son Adım Sonsuz Zafer” adlı canlandırmayla milli mücadelenin ruhu, o günlerin heyecanı ve kararlılığı sahneye taşındı.

BİNLERCE VATANDAŞ FENER ALAYINDA BULUŞTU

Bayram günü olan 30 Ağustos Cumartesi günü sabah düzenlenen resmi törenlerin ardından esas kutlama akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği fener alayında binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarla Ketenci Otel önünde buluştu.

KORTEJDE 200 HALK DANSÇISI DA YER ALDI

Uluslararası Galart Dans Festivali için KKTC, Bulgaristan, Gürcistan, Ankara ve Bursa’dan Marmaris’e gelen 200 halk dansçısının da yer aldığı kortejde, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de vatandaşlarla birlikte yürüdü. Marşlarla yürüyen kalabalık, cep telefonlarının ışıklarını açarak Marmaris’i aydınlatırken, binlerce kişiyi Atatürk Meydanı’nda Yüksek Sadakat grubu karşıladı.

Yaklaşık iki saat süren konserde, binlerce kişi bayramı birlik ve beraberlik içinde kutlamanın sevincini yaşadı.

