3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 3 gün önce TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Mahalleli kazanın meydana geldiği noktada yol kapatarak, trafik güvenliğinin arttırılması için eylem yaptı.

KONYA'DA FECİ KAZA

Geçtiğimiz cumartesi günü Doğanhisar Kuz Mahallesi Yenidoğanhisar Caddesi'nde İsmail Altıok idaresindeki otomobil ile Ahmet Kapcı yönetimindeki TIR çarpıştı. Kavşakta meydana gelen çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan TIR, şarampole devrildi. Alevler içinde kalan TIR'ı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da feci kaza: 3 ölü

3 KİŞİ ÖLDÜ

İtfaiye ekipleri TIR’da çıkan yangını söndürdü. Yapılan kontrolde TIR sürücüsü Ahmet Kapcı olay yerinde, otomobil sürücüsü İsmail Altıok ile eşi Şerife Altıok ağır yaralı olarak kaldırıldıkları Doğanhisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ve aynı zamanda Doğanhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Kapcı, Doğanhisar’da, Altıok çifti ise Ilgın ilçesinde toprağa verildi. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLELİDEN YOL KAPATMALI EYLEM

3 kişinin hayatına mal olan kazanın ardından Kuz Mahallesi sakinleri, kazanın olduğu yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yoldaki trafik güvenliğinin arttırılması ve üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlara, Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat taleplerini yetkililere ileteceğini ve sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Mahalleli, araçlarıyla trafiğe kapattıkları yolu bir süre sonra tekrar açtı.