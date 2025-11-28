3 ilde 5 farklı suç ve 10 yıl hapis aranan hükümlü terasta yakalandı

Yayınlanma:
Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan K.Ç. (37), saklandığı evin terasında yakalandı.

Sivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandıSivas'ta 33 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

10 YIL HAPİS VE 3 İLDE 5 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan ve Kayseri, Aksaray ve Antalya'da 5 ayrı suçtan aranan K.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI EVİN TERASINDA YAKALANDI

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı evin terasında yakalandı. Gözaltına alınan K.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
