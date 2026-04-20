29 yıl hapisle aranan firari yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, hakkında 8 ayrı suçtan 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 3 ayrı suçtan 2 bin 920 lira adli para cezası bulunan firari O.Y. yakalandı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

46 yaşındaki hükümlünün evinde yapılan aramada, 137 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 188 bin lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Firari O.Y., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)

