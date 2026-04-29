ASKİ duyurdu: Keçiören ve Yenimahalle'de suların gelmesi bekleniyor

Ankara'da 29 Nisan Çarşamba günü 4 ilçede su kesintisi yaşanacak. Yenimahalle'de arıza nedeniyle 14 mahallede 20 saati aşkın süredir kesinti yaşanıyor. Yenimahalle ve Keçiören'de ise dün başlayan ilçe geneli kesintinin sabah 10:00'da sona ermesi öngörülüyor. Sincan ve Gölbaşı'nda da arıza kaynaklı 5,5 saatlik kesintiler söz konusu.