Başkent Elektrik duyurdu: 49 kesinti, 20 ilçe, 8 saate varan süreler
29 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
29 Nisan 2026 Çarşamba günü Ankara’nın 20 ilçesinde 49 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
29 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Karşıyaka
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aydıncık, Aydıncık.
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: 212/4, 212/6, 212/2, 212/5, Şehit Ömer Halisdemir, 212/7
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıada, Feruz, Evci
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ortabereket
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: 1.Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal., Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara., Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk., Çiçek, Köy Pınaryaka, Ankara, Gül, Ortabereket, Oğuzlar, Feruz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk., Yayla Afşar, 19 Mayıs Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci, Cumhuriyet Afşar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yüceller, 217, 219, Bahçeli, Atatürk., Torunoğlu, Dadaloğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş, İrfan Gümüşel
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beypazarı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Uşakgöl, Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu, Kaşmahkeme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepe, Merkez Yediören
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Abazlı, Dostlar Çiftliği, Karahasanlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 1443, Muhsin Yazıcıoğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Muhsin Yazıcıoğlu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 670, Şehit Ali Başpınar, 663, 671, 665, 659/2, 664, Şehit Aytekin Yavuz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 2.Sele, 1.Sele
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çubuk
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Akpınar-, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar_1, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz_1, Deveci, Yavuz_1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfükar Kaya, Uğrak, Çakmak., Şafak.., Üçevler, Pireli-, Şimşek., Gençlik_1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir_1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros., Erdoğan, Nazlı., Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere-, Bahçelievler, Karaca.., Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mah., Yıldız, Barbaros, Yüksel, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu., Açıkbaş, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 2135, 2139, 2136
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:15 - 17:30 │ Süre: 4 saat 15 dakika
- Konum: 2128, 2135, 2139, 2145, 2142, 2134, 2159, 2141
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şehit Emrah, Mahmatlı Bahçe, Bezirhane Merkez
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mahmatlı Bahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bezirhane Merkez, Mahmatlı Bahçe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet_1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale_1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun-, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk.., Semerci, Ahmet Onbaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Katrancı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa, Emirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Emirgazi, Karalar Merkez, İne, Kınık, Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: İymir, Köy İçi, Emirgazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Güzelyurt Bağlum, 635, 695, Yozgat, 550
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Akpınar-, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar_1, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz_1, Deveci, Yavuz_1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfükar Kaya, Uğrak, Çakmak., Şafak.., Üçevler, Pireli-, Şimşek., Gençlik_1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir_1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros., Erdoğan, Nazlı., Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere-, Bahçelievler, Karaca.., Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mah., Yıldız, Barbaros, Yüksel, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu., Açıkbaş, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa, Emirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah., Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2.Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1.Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Şehit Hakan Bayrak, 1727, 1673, 1677, 1731, 1697, 1684, 1720, 1725, 1716, 1728, 1772, 1721, 1638, 1719, 1707, 1681, Yeşilöz, 1715, 1724/3, 1722, 1723, 1724, 1718, 1683, 1703, Özlem, Estergon, 1729
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 16:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Aşağıbarak, 1679, Mehtap, 1773, 1673, Şehit Hakan Bayrak, 1774, Selim, 1672, 1678, Özlem, 1777, 1766
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Dereneci
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıada, Feruz, Evci
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yıldırımyağlıca, Yıldırımdemirciler, Pazar Başören, Muşamaha, Yıldırımevegiren, Yazı, Bayır Küme, Olucak, Aşağıbayır, Yıldırımören, Yıldırımhacılar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akçabayır, Ankara-İstanbul, Davutoğlan Mücavir, Çayırhan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mevlana, Bağyolu, Kızılçam, Elmalı, Zakkum, Hacivat, Abanoz, Kartopu, Begonya, Sarıçam, Demircan, Sedir, Asmalı, Karagöz, Asya, Söğüt, Volkan, Zirve, Tümgeneral Ayhan Taş, Nasreddin Hoca, Hacımusa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Katrancı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa, Emirler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ağılcık, Binali Yıldırım., Karşıyaka
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ahmetadil, Karşıyaka
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Karşıyaka
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 29 Nisan 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Emirgazi, Karalar Merkez, İne, Kınık, Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
29 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
29 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
29 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.