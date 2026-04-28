BUSKİ uyardı: 4 ilçede bugün kesinti saatleri açıklandı
28 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 4 ilçesinde 7 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 28.04.2026 - 03.05.2026
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: Zaman zaman kesinti
- Konum: Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan, Hamidiye mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
28 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Işıktepe Mahallesi, Manavgat Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
28 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 27.04.2026 Pazar
- Saat: 09:00 - 18:00 - Süre: 9 saat
- Konum: Akpınar Mahallesi ve civarı
- Sebep: BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı çalışmaları
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:10 - 12:00 - Süre: 1 saat 50 dakika
- Konum: Güneştepe Mahallesi, 713. Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:15 - 13:00 - Süre: 2 saat 45 dakika
- Konum: Panayır Mahallesi, Saygılı Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
28 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:20 - 13:00 - Süre: 3 saat 40 dakika
- Konum: Ertuğrulgazi Mahallesi, Ülkü Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
Yıldırım
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 10:30 - Süre: 1 saat
- Konum: Şirinevler Mahallesi, 92. Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
28 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.İSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
28 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.