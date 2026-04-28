UEDAŞ'tan uyarı yapıldı: 11 ilçe, 28 farklı mahalle bugün etkileniyor
28 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
28 Nisan 2026 Salı günü Bursa’nın 11 ilçesinde 28 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
28 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükorhan
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Danacılar, Hacıahmetler
- Sebep: OG hat bakım
28 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Eşref Dinçer Mahallesi, 323 Nolu, 317 Nolu, Ova, 331 Nolu, 326 Nolu, Taşocağı, 321 Nolu sokaklar
- Sebep: Abone bağlama
28 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Hamamlı Mahallesi, 4150., 4164., 4162., Hamamlı, 4161., 4172., 4175., 4155., 4152., 4167., 4159., 4173., 4174., 4176., 4163., 4153., 4170., 4169., 4166., 4156., 4151., 4154., 4168., 4158. sokaklar
- Sebep: OG hat bakım
İnegöl
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 11:00 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Sarıpınar Mahallesi (5158., 5161., 5157., 5160., 5164., 5154., 5151., 5152., 5162., Sarıpınar Hocaköy Yolu, 5153., 5166., 5150., Sarıpınar, 5159., Sarıpınar Cami, 5163. sokaklar), Lütfiye Mahallesi (Lütfiye Köy Yolu), Çayyaka Mahallesi (5074., Çayyaka-Lütfiye Yolu, Çayyaka, 5088. sokaklar)
- Sebep: OG hat bakım
28 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İznik
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Boyalıca Mahallesi, Kurs, İznik 1, Hoca Ahmet Yesevi, Taşlı, Taşlı/1, Atatürk 1, Doktor, Karanfil (Yalı), Derman 2, Sahil (Yalı), Çiçek 1, Fatih Sultan Mehmet (Yalı), Sahil, Gül sokaklar
- Sebep: ENH bakım
28 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 15:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Ülkü Mahallesi (36. Ülkü, 24. Ülkü, 39. Ülkü, 12. Ülkü, 4. Ülkü, 14. Ülkü, 25. Ülkü, Gümüş, 5. Ülkü, 35. Ülkü, 7. Ülkü, 28. Ülkü, 18. Ülkü, 33. Ülkü, 15. Ülkü, 23. Ülkü, 1. Ülkü, Fındık, 2. Ülkü, 21. Ülkü, 31. Ülkü, 1. Deniz, Gölet, 41. Ülkü, 60. Ülkü, 8. Ülkü, 19. Ülkü, 3. Ülkü, 1. Mudanya Yolu, 26. Ülkü sokaklar), Mürsel Mahallesi (Mürsel, Mürsel 5., Mürsel 14., Mürsel 4., Mürsel 13., Mürsel 3., Mürsel 10., Mürsel 8., Mürsel 9., Mürsel 11., Eğitim, Mürsel 2., Mürsel 1., Mürsel 6., Mürsel 16., Mürsel 12. sokaklar), Hasköy Mahallesi (Mudanya Yolu, 17. Has, Boğaz Yolu, 6. Has, 5. Has, 2. Has, 4. Has, 26. Has, 1. Has Çıkmazı, Has Öğretmenler, 3. Has, 16. Has, 12. Has, Çevre, 1. Has, Bursa Yolu sokaklar), Dedeköy Mahallesi (Dedeköy 11. Sokak)
- Sebep: OG direk deplase
Mudanya
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 11:00 - 12:00 - Süre: 1 saat
- Konum: İpekyayla Mahallesi, İpekyayla 7., İpekyayla 9., İpekyayla 6., İpekyayla 19., İpekyayla 10., İpekyayla 4., İpekyayla 8., İpekyayla 15., İpekyayla 1., İpekyayla 12., İpekyayla Köy İçi, İpekyayla 18., İpekyayla 5., İpekyayla 2. sokaklar
- Sebep: Abone bağlama
28 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 12:00 - Süre: 3 saat
- Konum: Adalet Mahallesi (Ertuğrul Gazi, 202 Nolu, 208 Nolu, 218 Nolu, 206 Nolu, 211 Nolu, Cumhuriyet, 207 Nolu, 205 Nolu sokaklar), Barış Mahallesi (Doğan, Ertuğrul Gazi, 156 Nolu, Kartal, Hurşit Peker, 129 Nolu, 131 Nolu sokaklar), Cumhuriyet Mahallesi (Şahin, 129 Nolu, Yiğit, 137 Nolu, Kartal, Doğan, Hurşit Peker, 146 Nolu, Cumhuriyet, 135 Nolu sokaklar)
- Sebep: OG müşterisi talebi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Karaorman, Çardakbelen, Döllük, Çavuş
- Sebep: OG direk deplase
28 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Altınşehir Mahallesi, 204.(280) Sokak
- Sebep: SDK değişimi
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 13:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Altınşehir Mahallesi, 224.(280), Müzeyyen Senar sokaklar
- Sebep: SDK değişimi
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Gümüştepe Mahallesi, Harmanlar(210) Sokak
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Kültür Mahallesi, Asır(200), Kırlangıç(200), Tekgül, Bağlayan, Uluhan, Bağdaş, Aycan(200), Kestane, Rüzgar(200), 75. Yıl Cumhuriyet, Hale, Akar(200), Azimli(200), Ilgaz sokaklar
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 saat
- Konum: Çamlıca Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet, Aral, Serap, Çamlıköşk, Aktar sokaklar
- Sebep: OG tesis çalışması
Nilüfer
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 14:00 - 18:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Çalı Mahallesi, Murathan, 165.(410), 186.(410), Değirmen, Bursa(410), 149.(410), 148.(410), 158.(410), 163.(410), 18.(410), Sarıyerler, Atatürk(410) sokaklar
- Sebep: SDK değişimi
28 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 saat
- Konum: Kadı, Demirci, Celepler, Balioğlu, Dere, Semerci
- Sebep: OG hat bakım
28 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Keramet Mahallesi
- Sebep: ENH bakım
28 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Ovaakça Merkez Mahallesi, Şht. Sadık Ahmet, Levent, Şht. Ramazan Okur, Türkmen, Töre, Yeniçeri, İkbal, Şht. Mükremin Başaran, Şehit Kalkancı, Deli Orman, 23. Bahçe, Kanuni sokaklar
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Ovaakça Merkez Mahallesi, Mete Han, Yıldırım Beyazıt, Kerim, 7. Kültür, Şht. Mükremin Başaran, 1. Cihat, Levent, 4. Yaman, Derviş, Şehit Akbaş, 1. Fırtına, 742., 1. Bozkurt, Özbek, Şehit Kalkancı, Hür sokaklar
- Sebep: OG tesis çalışması
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Emek Adnan Menderes Mahallesi, Kılıç, Güzel, Hatip, Mekan, Meriç, 1. Çini, Süleymaniye, Özen, Parlak, 4. Elif, Karanfil, 35. Gül, Şimşek, Maden, 15. Doğan, 12. Şanlı, 4. İlkbahar, Gülden, Oluk, Akpınar, Demir, Üzmez, Ünal, Kızılcık, Murat, Kıbrıs, Aksu, Doruk, Ekiz, Sarınç sokaklar
- Sebep: OG müşterisi talebi
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 saat
- Konum: Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
- Sebep: OG müşterisi talebi
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 10:00 - Süre: 1 saat
- Konum: Çukurcaköy Mahallesi, 1. Gedikli Sokak
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 saat
- Konum: Çukurcaköy Mahallesi, 1. Gedikli Sokak
- Sebep: Abone bağlama
Osmangazi
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 13:00 - 14:30 - Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Demirtaş Sakarya Mahallesi, 5. Sinan Sokak
- Sebep: Abone bağlama
28 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 saat
- Konum: Millet Mahallesi, Yunus Emre, Kısmet, 3. Bilgin, Külhan, 6. Emel, 7200., 2. Venüs, Varan sokaklar
- Sebep: AG hat bakımı
Yıldırım
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hacivat Mahallesi, A141., B128., A125., A131., C105., 11., A143., A142., A137., 145/1., A145. sokaklar
- Sebep: AG direk deplase
Yıldırım
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Hacivat Mahallesi, A147., A146., B128., 145/1., A143., A139., A144., A138., A145., A140. sokaklar
- Sebep: AG direk deplase
Yıldırım
- Tarih: 28.04.2026 Salı
- Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 saat
- Konum: Davutdede Mahallesi (4. Çınar, Fatih Sultan Mehmet sokaklar), Şükraniye Mahallesi (Ahmet Taner Kışlalı, 7. Mercan, 4. Bakış sokaklar)
- Sebep: AG tesis çalışması
28 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
28 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
28 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.