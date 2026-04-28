UEDAŞ'tan uyarı yapıldı: 11 ilçe, 28 farklı mahalle bugün etkileniyor

Bursa'da 28 Nisan Salı günü 11 ilçede 28 elektrik kesintisi yaşanacak. En uzun kesintiler Yıldırım, Nilüfer ve Mustafakemalpaşa'da, bu ilçelerde elektrik 8 saate kadar verilemeyecek. Osmangazi'de çok sayıda mahallede 5 saatlik kesintiler planlanırken Orhangazi ve İznik'te de kesintiler 6 saate ulaşıyor.