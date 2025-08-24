24 yaşındaki Helin intihar mı etti cinayete mi kurban gitti? Beşiktaş'ta sır dolu ölüm!

Yayınlanma:
İstanbul Beşiktaş'ta 24 yaşındaki iç mimarlık bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar evinde ölü bulundu. Uçar'ın ölüm nedeni bilinmiyor.

İstanbul'da 24 yaşındaki Helin daha üniversite 3. sınıfta okurken hayatını kaybetmiş şekilde bulundu.

Edinilen bilgilere göre 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sularında Beşitaş'ın Muradiye Mahallesi’nde 24 yaşındaki Uçar'dan haber alamadı. Helin'den haber alamayan yakınları Samsun'dan İstanbul'a geldi.

EVE ÇİLİNGİR İLE GİRDİLER

Eve çilingirle giren yakınları, Uçar'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİNİN DE ÜZERİNDE DURULUYOR

Sağlık ekipleri ilk incelemelerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel bir üniversitede 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ifade edilirken, cinayete kurban gitme ihtimali de uzak değil.

CENAZESİ AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan Helin Uçar’ın cenazesi 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

