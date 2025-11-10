23 hesaba "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasından erişim engeli

Kars Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesapları üzerinden 'Cumhurbaşkanına hakaret' içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen hesaplar hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Kars Valisi Ziya Polat, 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, sanal ortamda işlenen suçlara yönelik yürütülen çalışmalara dair açıklama yaptı.

Vali Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya Emniyet Müdürü Murat Abdullah Tombul ve İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç katıldı.

Vali Polat, kentin asayiş ve güvenlik durumu hakkında bilgi verip, sanal ortamda suç ve suç unsurlarının tespiti amacıyla yürütülen denetimlerde, Cumhurbaşkanına hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenen sosyal medya hesapları hakkında işlem başlatıldığını söyledi.

Atatürk'ü hedef almıştı! Yeni Şafak Aydın Ünal'ın yazısını kaldırdıAtatürk'ü hedef almıştı! Yeni Şafak Aydın Ünal'ın yazısını kaldırdı

23 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Tespit edilen 23 hesaba erişim engeli getirilmesi yönünde, gerekli yasal sürecin tamamlanıp erişim kısıtlaması uygulandığını dile getiren Vali Polat, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve dijital ortamda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürüttüğü sanal devriye faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

