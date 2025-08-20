21 ilde siber suç operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli toplam 21 ilde siber suçlar operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 43 şüpheliden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 5 il merkezli düzenlenen operasyonda 43 şüphelinin yakalandığını, 8'inin tutuklandığını açıkladı.

Buna göre; Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli toplam 21 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI BAŞLADI

Şüpheliler hakkında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya üzerinden sahte ilan vererek vatandaşları dolandırdıkları gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

