2025'te en az 44 kurye hayatını kaybetti!

Kurye Hakları Derneği tarafından yayımlanan "Moto Kurye Ölümleri Raporu – 2025", sektördeki iş güvenliği krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde en az 44 moto kurye, sipariş yetiştirmeye çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Raporda, hayatını kaybedenlerin %61’inin 18–28 yaş aralığındaki gençlerden oluşması ve ölenler arasında 4 çocuk kuryenin bulunması dikkat çekti.

RESMİ VERİ EKSİKLİĞİ VE TESPİT GÜÇLÜĞÜ

Dernek, raporda yer alan "en az" ifadesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Türkiye'de resmi kurumların kurye ölümlerine dair özel bir istatistik tutmadığı belirtilen raporda, verilere ancak sendikalar, medya taramaları ve saha çalışmalarıyla ulaşılabildiği ifade edildi. Geçtiğimiz yıl 63 olan ölü sayısının bu yıl 44’e düşmesinin bir iyileşme olarak yorumlanmaması gerektiği; toplam çalışan sayısının ve sektörel hareketliliğin bilinmediği bir ortamda bu düşüşün yanıltıcı olabileceği kaydedildi.

ÖLÜMLERE YOL AÇAN SEKTÖREL FAKTÖRLER

Raporda, moto kuryelerin yaşam hakkını tehdit eden sistematik sorunlar çeşitli başlıklarla analiz edildi. Paket başı ödeme ve hıza dayalı prim sisteminin kuryeleri kaza riskine ittiği belirtilirken, sorumluluğu çalışana yıkan esnaf-kurye modelinin iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini etkisiz kıldığı vurgulandı. Ayrıca uzun mesai saatleri, düşük ücretler, yetersiz ekipman ve zorlu hava koşullarında çalışmaya zorlanma gibi olumsuz çalışma şartlarının yanı sıra dijital platformlar ile yerel işletmeler üzerindeki denetim mekanizmalarının zayıflığına dikkat çekildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Kurye Hakları Derneği, raporun sonuç bölümünde acil çözüm bekleyen başlıkları sıraladı. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TÜİK olmak üzere yetkili kurumların, Türkiye’deki toplam moto kurye sayısını ve statülerini (platform çalışanı veya 4/a statüsünde işçi) şeffaf bir şekilde açıklaması talep edildi. Kurye kaza ve ölüm verilerinin düzenli olarak paylaşılmasının, alanda sağlıklı politikalar üretilmesi ve önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi için zorunlu olduğu vurgulandı.