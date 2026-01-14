AKP'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı

AKP'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı
Yayınlanma:
Geçtiğimiz yılın mayıs ayında Üsküdar Belediyesi AKP Meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Ekrem Baki'nin CHP'ye katıldığı öğrenildi.

Son yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen belediyeler arasında İstanbul'un en önemli ilçelerinden birisi olan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın da ikamet ettiği Üsküdar da yer aldı.

2025 yılının Mayıs ayında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen AKP'li meclis üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik yürütülen ağır baskılara tepki göstererek partisinden istifa etmişti.

AKP'li meclis üyesi istifa etti: Muhalefete yönelik baskıların artması nedeniyle

CHP'YE KATILDI

Öğrenilen son bilgilere göre Ekrem Baki, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde düzenlenen CHP Grup Toplantısı’nın ardından CHP’ye katıldı.

photoshopextension-image-2.jpeg

BU SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

2025 yılının Mayıs ayında düzenlenen Üsküdar Belediyesi Meclis Toplantısında AKP'li meclis üyesi Ekrem Baki, muhalefete yönelik yürütülen ağır baskılar sonucunda partisinden istifa etmişti.

CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş başkanlığında düzenlenen oturumda gündem dışı söz alarak kürsüye gelen Ekrem Baki, partisinden istifa ettiğini ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti:

  • "Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması, iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."

ekrembaki.jpg

DEDETAŞ TEBRİK ETMİŞTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da “Ekrem Bey'i kararından dolayı tebrik ediyorum, umarım kendisi için de ülkemiz için de hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

