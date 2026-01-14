Üvey babasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Üvey babasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Yayınlanma:
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, tartışma yaşadığı üvey babasını bıçakla ağır yaralayan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ile üvey babası B.Y. (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö, yanındaki bıçakla üvey babasını sırt ve karın bölgesinden yaraladı.

YARALI BABANIN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

YARALI BABANIN DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan B.Y'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, acil olarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı H.Ö. ise emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

