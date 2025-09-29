2025 sözleşmeli sağlık personeli alımı başladı: ÖSYM tercih ekranı açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.