2025 sözleşmeli sağlık personeli alımı başladı: ÖSYM tercih ekranı açıldı

Yayınlanma:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme yapmak için adayların tercihleri alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

thumbs-b-c-1d2d8eaa5ca43e595079922a4a2237cd.jpg

Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 6 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

