2017 referandumu resmen yargıya taşındı! Seçimin iptali isteniyor

Türkiye'yi parlamenter sistemden mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine taşıyan 16 Nisan 2017 anayasa değişikliği referandumunda geçerli sayılan "mühürsüz oylar" yıllar sonra yeniden yargının gündemine taşındı. Tartışmaların fitilini İYİ Parti'nin "dava hazırlığı" açıklaması ateşlerken, ilk somut adımı atarak davayı resmen açan taraf Yenilik Partisi oldu.

İLK HAMLE İYİ PARTİ'DEN GELDİ

Süreci başlatan ilk açıklama, 9 Eylül'de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'dan geldi. Olgun, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması kararının ardından, bu durumun geçmişteki seçimlerin ve özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oyları geçerli saydığı 2017 referandumunun hukuki meşruiyetini sorgulamak için bir kapı araladığını belirtti. Bu kapsamda, referandumun iptali için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını kamuoyuna duyurdu.

YENİLİK PARTİSİ DAVAYI AÇTI

İYİ Parti'nin bu çıkışından bir gün sonra ise Yenilik Partisi somut bir adım attı. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, partisinin 16 Nisan 2017'deki referandumun mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne resmen başvuru yaptığını açıkladı. Yılmaz, başvurunun alındı belgesini de paylaşarak hukuki süreci başlattıklarını ilan etti.