İYİ Parti'den referandum hamlesi! "Mühürsüz oylar" dosyası yeniden açılıyor

CHP İstanbul İl yönetimine mahkeme kararıyla kayyum atanması, siyasi sonuçlarının ötesinde, Türkiye'nin yakın geçmişindeki tüm seçimleri tartışmaya açabilecek hukuki bir domino taşını devirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve hukukçu Hakan Şeref Olgun, bu kararı "yargının siyaseti dizayn etmesi" olarak nitelendirerek, ortaya çıkan hukuki durumu tersine çevirecek şok bir hamle açıkladı: 2017'deki mühürsüz oyların geçerli sayıldığı Anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yapıyor.

"BUNUN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMAMIŞTIR"

Olgun, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararının yarattığı emsale dikkat çekerek, bunun sadece CHP'yi değil, tüm siyasi denklemi etkileyecek bir kapı araladığını şu sözlerle savundu:

"Bu karardan sonra artık her vatandaş, geçmişe yönelik tüm Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Meclis seçimlerini, hatta YSK'nın kabulüyle kesinleşen referandumu dava konusu yapabilir. Benim hukuki kanaatim budur. Bunun önünde hiçbir engel kalmamıştır. Asıl bu başvurular reddedilirse işte o zaman Türkiye'de hukuk ikircikli hale gelir."

"BU İŞ ARTIK HUKUKİ BOYUTUNDAN ÇIKTI"

Bu girişimin sadece teorik bir tartışma olmadığını vurgulayan Olgun, bizzat dava açmak için çalıştığını ifade etti. Kendi adaylık sürecinde yaşadıklarını örnek göstererek mantığını şöyle açıkladı:

"Mahkeme, ‘Bir siyasi partinin, iki delegesinin ifadesini aldık' diyor. Peki, ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekili adayıydım. Köylere Cumhurbaşkanlığından koli koli yardım gidiyordu. Arabalar köy ortasında durup vatandaşlara dağıtıyordu. Niye? Sadece yardım için mi? Hayır. Seçimde oy istiyordu. Yani bu iş artık hukuki boyutundan çıktı."

"SİYASİ ETİK YASASI"

İYİ Partili Olgun'a göre, yargı kararlarıyla siyasetin şekillendirildiği bu tablodan çıkışın tek yolu yapısal bir düzenleme. Mevcut sistemin Türkiye'yi taşıyamadığını belirten Olgun, "İktidara geldiğimizde ilk çıkaracağımız kanunlardan biri siyasi etik yasası olacak. Siyasetin finansmanından etiğine kadar her şeyin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu, mevcut parlamento çoğunluğuna sahip Cumhur İttifakı'nın sorumluluğunda ama onlar bu meseleye girmiyor" diyerek nihai çözüm hedeflerini de açıkladı.