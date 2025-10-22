200 kişiyle birlikte ifadeye çağrılmıştı: İBB Medya A.Ş Mali İşler Müdürü Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 200'ün üzerinde İBB çalışan ve bürokratı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılmıştı.

Son Dakika | 200'ün üzerinde İBB çalışanı ifadeye çağırıldı

Bugün İBB çalışanı 20 kişilik bir grup emniyete giderek kolluk kuvvetlerine ifade vermeye başladı. İfade veren isimlerden biri olan İBB iştiraki Medya A.Ş’nin Mali İşler Müdürü ve Genel Müdür Vekili Emel Yılmaz'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

'ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNDEN' FAYDALANMADI

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre emniyette kendisine 'etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyor musunuz' sorusuna Emel Yılmaz, "Herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" cevabını verdi.

MUHAMMEN BEDEL TESPİTİ BENİM GÖREVİM DEĞİL

Bilirkişi raporuna göre, İBB'nin 32.5 milyon TL bedelle Medya A.Ş.'ye verdiği Metrobüs hattı duraklarındaki 845 raket tipi reklam ünitesi ihalesinde muhammen bedeli belirleyenler arasında geçen Yılmaz, bu sorumluluğun kendisine ait olmadığını söyledi.

Yılmaz, Mali İşler Müdürü olarak görev tanımını detaylıca açıklarken, görevlerinin yalnızca muhasebesel süreçleri kontrol etmek, beyannamelerin hazırlanmasını sağlamak ve sözleşmelere uygun evrak düzenlemek olduğunu belirtti. Muhammen bedel tespiti konusundaki savunması ise şöyle:

"Yapılan veya yapılacak ihalelerde Muhammen bedelin tespiti ile alakalı benim bir görev sorumluluğum bulunmamaktadır. Muhammen bedelin tespiti benim görev tanımımda yer almamaktadır. Muhammen bedelin tespiti satın alma kısmının görevi diye biliyorum. Benim ismim muhammen bedeli tespit edenler içerisinde geçmektedir ancak benim ismimin neden bulunduğunu anlayamadım"

Yılmaz, ihale komisyonlarında yer alsa bile görevinin, rakamsal verileri belirlemek değil, belirlenen tutarların doğru yazılıp yazılmadığını ve sunulan teminatın belirlenen tutarla uyumlu olup olmadığını kontrol etmek olduğunu vurguladı.

BİLİRKİŞİ RAPORU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu, Medya A.Ş.'ye verilen "Metrobüs Hattı Reklam Uygulamalarının İşletilmeye Verilmesi" ihalesinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti. Raporda, ihale ilanında ve şartnamesinde yer alan 845 reklam ünitesinin kaçının "Sabit Raket" kaçının "Afiş Değiştiricili Raket" olduğunun belirtilmemesinin muhammen bedeli ve teklif fiyatlarını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Afiş Değiştiricili Raketlerin birden fazla afiş yayınlama özelliğine sahip olması ve reklam alanlarının afiş sayısına göre fiyatlandırılması nedeniyle, bu eksikliğin muhammen bedel hesabını ve teklif fiyatlarını doğrudan etkilediği değerlendirildi. Ancak aynı raporda, daha sonra bir alt kiralama firmasının yazısında 303 adet ünitenin afiş değiştiricili olduğu bilgisi yer aldı

Emel Yılmaz, ifade tutanağında yer alan tüm suçlamaları reddederken, Mali İşler Müdürü olarak yetki ve sorumluluklarının sınırlarını çizerek, ihalenin kritik aşamalarındaki rolünün muhasebesel işlemlerle sınırlı olduğunu savundu.