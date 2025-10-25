20 tonda fazla gıda ele geçirildi! Numuneler incelemeye gönderilecek

Şanlıurfa'da izinsiz üretildiği belirlenen 20 tondan fazla pekmez, bal ve nar ekşisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Batıkent Mahallesi'nde bulunan bir işletmede izinsiz gıda üretimi yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, jandarma ekibinin de katılımıyla iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iş yerinde yapılan denetimde, 11 ton 568 kilogram pekmez, 2 ton 232 kilogram nar ekşisi ve 6 ton 730 kilogram bal ele geçirildi.

Denetimde, ayrıca 20 bin litre glikoz şurubu, 475 litre renklendirici ve 11 bin litre sosa da el konuldu.

NUMUNELER İNCELENMEK ÜZERE LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Ürünler, imha edilmek üzere yediemine teslim edilirken ürünlerden alınan numuneler ise incelenmek üzere Adana Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderildi.

İşletme hakkında, analiz sonuçlarına göre izinsiz üretim ve taklit-tağşiş suçlarından yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

