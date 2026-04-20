Mustafakemalpaşa ve Yıldırım sakinleri dikkat! BUSKİ saat verdi

Yayınlanma:
20 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Mustafakemalpaşa’da kesintiler aralıklarla 9 saat sürerken, Yıldırım’da yaklaşık 3 saat devam edecek. BUSKİ, kesintilerin mahalle mahalle planlandığını açıkladı.

20 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

20 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa - Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Viraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri

  • Tarih: 18.04.2026 - 22.04.2026
  • Saat: 09:00 - 18:00 | Süre: 9 saat/gün (zaman zaman)
  • Konum: Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza riski

Mustafakemalpaşa - Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri

  • Tarih: 18.04.2026 - 22.04.2026
  • Saat: 09:00 - 18:00 | Süre: 9 saat/gün (zaman zaman)
  • Konum: Muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında arıza riski

20 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

Yıldırım - Yiğitler Mahallesi

  • Tarih: 20.04.2026
  • Saat: 10:00 - 13:00 | Süre: 3 saat
  • Konum: C9. Sokak ve Otosansite Bölgesi Komplesi Civarı
  • Sebep: C2_D17 Alt Bölgesinde arıza çalışması

20 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

20 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
