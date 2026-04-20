UEDAŞ paylaştı: Bursa’da 6 ilçe elektriksiz kalacak

Bursa’da planlı bakım, abone bağlantı ve hat çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Gün içinde farklı saat aralıklarında gerçekleşecek kesintiler, 6 ilçede belirli mahalle ve sokakları etkileyecek.

20 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 6 ilçesinde farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

20 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gemlik - Hamidiye

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: 287 Nolu, 291 Nolu, 295 Nolu, 289 Nolu, 301 Nolu, 290 Nolu, 286 Nolu, 288 Nolu sokaklar

  • Sebep: Abone Bağlama

Gemlik - Umurbey

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Preveze, Kılıç Ali Paşa, Kurtdere, Çaldıran, 2. Ufuk sokakları

  • Sebep: Abone Bağlama

20 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gürsu - Zafer

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 11:00 - 13:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Oğuzhan, Yüce, Ahıska, Balalan, Kanuni sokakları

  • Sebep: Ağaç Kesim

Gürsu - İstiklal

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Hamam, Kanarya, Ordu sokakları

  • Sebep: Ağaç Kesim

20 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İnegöl - Akhisar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 10:30 - 12:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Turhan, Emir, 152., 151., Altıntaş, Yeşil Park, 150., Uğurcan, Cesur, Akbıyık, 153., Mümin Gençoğlu, 159., Kibar, Kadir, Kristal, Ahenk, 165., Atasay, İlham, Selimiye sokakları

  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl - Akhisar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Akay, Cebel, Özbakır, İtibar, Çamlık, Sedir, Güney, Fasıla, Akın, Cantekin, Baycan sokakları

  • Sebep: Abone Bağlama

İnegöl - Bahariye

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: 4403., 4402., Bahariye, 4401., 4400. sokaklar

  • Sebep: OG Hat Bakım

İnegöl - Konurlar

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: 4363. sokak

  • Sebep: OG Hat Bakım

İnegöl - Hayriye

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: 4450., 4465., Ahmet Özkan, 4451., 4459., Faik Ertan, 4454., 4470., 4453., 4463., 4462., 4467., 4461., 4468., 4469., 4473., Şehit Er Ahmet Özdil, 4458., 4466., 4452. sokaklar

  • Sebep: OG Hat Bakım

20 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karacabey - Gönü

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Gönü mevkii

  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Karacabey - Yolağzı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Yolağzı mevkii

  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Karacabey - Seyran

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Seyran mevkii

  • Sebep: AG Hat Bakımı

20 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya - Dereköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Dereköy 4., 23., 20., 21., 9., 1. Dere, 28., 15., 12., 13., 10., 29., 11., 27., 8., 17., 6., 25., 22., 1., 30., 3., 19., 16., 24., 5., 18., 2., 14. sokaklar

  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Mustafakemalpaşa - Adaköy

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Adaköy mevkii

  • Sebep: AG Hat Bakımı

20 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa - Yumurcaklı

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Yumurcaklı mevkii

  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Mustafakemalpaşa - Durumtay

  • Tarih: 20.04.2026 Pazartesi

  • Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat

  • Konum: Durumtay mevkii

  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

20 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

20 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

