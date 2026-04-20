UEDAŞ paylaştı: Bursa’da 6 ilçe elektriksiz kalacak
20 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
20 Nisan 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 6 ilçesinde farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
20 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik - Hamidiye
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 13:00 - 15:00 - Süre: 2 Saat
Konum: 287 Nolu, 291 Nolu, 295 Nolu, 289 Nolu, 301 Nolu, 290 Nolu, 286 Nolu, 288 Nolu sokaklar
Sebep: Abone Bağlama
Gemlik - Umurbey
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Preveze, Kılıç Ali Paşa, Kurtdere, Çaldıran, 2. Ufuk sokakları
Sebep: Abone Bağlama
20 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu - Zafer
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 11:00 - 13:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Oğuzhan, Yüce, Ahıska, Balalan, Kanuni sokakları
Sebep: Ağaç Kesim
Gürsu - İstiklal
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Hamam, Kanarya, Ordu sokakları
Sebep: Ağaç Kesim
20 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl - Akhisar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 10:30 - 12:30 - Süre: 2 Saat
Konum: Turhan, Emir, 152., 151., Altıntaş, Yeşil Park, 150., Uğurcan, Cesur, Akbıyık, 153., Mümin Gençoğlu, 159., Kibar, Kadir, Kristal, Ahenk, 165., Atasay, İlham, Selimiye sokakları
Sebep: Abone Bağlama
İnegöl - Akhisar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Akay, Cebel, Özbakır, İtibar, Çamlık, Sedir, Güney, Fasıla, Akın, Cantekin, Baycan sokakları
Sebep: Abone Bağlama
İnegöl - Bahariye
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: 4403., 4402., Bahariye, 4401., 4400. sokaklar
Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl - Konurlar
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: 4363. sokak
Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl - Hayriye
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: 4450., 4465., Ahmet Özkan, 4451., 4459., Faik Ertan, 4454., 4470., 4453., 4463., 4462., 4467., 4461., 4468., 4469., 4473., Şehit Er Ahmet Özdil, 4458., 4466., 4452. sokaklar
Sebep: OG Hat Bakım
20 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey - Gönü
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Gönü mevkii
Sebep: OG Fiziki İrtibat
Karacabey - Yolağzı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Yolağzı mevkii
Sebep: OG Fiziki İrtibat
Karacabey - Seyran
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Seyran mevkii
Sebep: AG Hat Bakımı
20 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya - Dereköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Dereköy 4., 23., 20., 21., 9., 1. Dere, 28., 15., 12., 13., 10., 29., 11., 27., 8., 17., 6., 25., 22., 1., 30., 3., 19., 16., 24., 5., 18., 2., 14. sokaklar
Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa - Adaköy
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:30 - 17:30 - Süre: 8 Saat
Konum: Adaköy mevkii
Sebep: AG Hat Bakımı
20 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa - Yumurcaklı
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Yumurcaklı mevkii
Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mustafakemalpaşa - Durumtay
Tarih: 20.04.2026 Pazartesi
Saat: 09:00 - 11:00 - Süre: 2 Saat
Konum: Durumtay mevkii
Sebep: OG Fiziki İrtibat
20 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
20 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
20 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.