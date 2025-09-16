2 yıllık dönemlik görev süresi doldu: Erdoğan'dan Ali Erbaş'a veda gibi sözler

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2 yıllık dönemlik görev süresi doldu. Yönettiği bakanlıklardan fazla bütçesi, hutbeleri ve minberdeki kılıçlı görüntüsü ile tartışmalara neden olan görev süresi 17 Eylül'de sona erecek Ali Erbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. İddiaya göre o görüşmede Erdoğan'dan Ali Erbaş'a veda gibi sözler söylendi.

Lüks makam otomobili, yönettiği bakanlıklardan fazla kurum bütçesi, takvim ihaleleri, kılıçlı hutbeleri, vatandaşın hayatına müdahale eden cuma hutbeleri ile tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görev süresinin sonuna geldi.

Kadınların giyim tercihlerine, vatandaşların tatil anlayışına, kız çocuklarının miras hakkına, dövme ve estetik ameliyata kadar toplumu geren hutbelerle okların hedefi haline gelirken tartışmalarla geçen görev süresinin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile girdiği diyalog ortaya çıktı.

ERDOĞAN'DAN ALİ ERBAŞ'A VEDA GİBİ SÖZLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında 8 yılı dolduran Ali Erbaş’ın görev süresi 17 Eylül'de bitiyor. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Erbaş iki dönem şartını tamamlamasına rağmen görev süresinin uzatılmasını bekliyor.

Normal görev süresinin son günlerindeki Erbaş, 10 Eylül’de Erdoğan ile görüştüğü ve Erdoğan’ın da "8 yıl ne çabuk geçti" dediği öğrenildi.

2 YILLIK DÖNEMLİK GÖREV SÜRESİ DOLDU

Erbaş, emekliye ayrılırsa, Başkan Yardımcısı Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı ve İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş’un adı yeni başkan olarak ön plana çıkıyor.

Erbaş, görevinin uzatılmaması halinde, emekliliğe ayrılacak ve 'süper emekli' statüsüne geçecek. Erbaş’ın yıl sonuna kadar emekliye ayrılması durumunda yaklaşık 101 bin TL, yılbaşından sonra ayrılması halinde ise yaklaşık 119 bin TL emekli aylığı alması bekleniyor.

Öte yandan, Erbaş'ın alacağı emekli ikramiyesi de oldukça dikkat çekici boyutlarda. Erbaş’ın emekli ikramiyesi de 2.3 milyon ile 2.7 milyon TL arasında olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

