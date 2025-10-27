2 kişi Uludağ'da kayboldu! Operasyon başlatıldı

Bursa'nın Uludağ bölgesinde ormanlık alanda kaybolan iki kişi için geniş kapsamlı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Beş kişilik bir arkadaş grubunun Uludağ gezisi sırasında, Eyüp K. ve Murat A. isimli iki kişi Sarıalan mevkiinden yürüyerek inmeyi tercih etti.

112'Yİ ARADILAR

Bir süre sonra ormanlık alanda yönlerini kaybeden iki arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SON SİNYALLER TAKİP EDİLİYOR

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalleri takip ederek konumlarını tespit etmeye çalışıyor. Bölgedeki arama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.