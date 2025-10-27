2 kişi Uludağ'da kayboldu! Operasyon başlatıldı

2 kişi Uludağ'da kayboldu! Operasyon başlatıldı
Yayınlanma:
Uludağ'da ormanlık alanda kaybolan iki kişi için JAK, AFAD ve sivil arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Kayıp kişilerin cep telefonu sinyalleri üzerinden konum tespit edilmeye çalışılıyor.

Bursa'nın Uludağ bölgesinde ormanlık alanda kaybolan iki kişi için geniş kapsamlı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Beş kişilik bir arkadaş grubunun Uludağ gezisi sırasında, Eyüp K. ve Murat A. isimli iki kişi Sarıalan mevkiinden yürüyerek inmeyi tercih etti.

Uludağ'da yanan otelde baba-oğulun ardından anne de vefat ettiUludağ'da yanan otelde baba-oğulun ardından anne de vefat etti

112'Yİ ARADILAR

Bir süre sonra ormanlık alanda yönlerini kaybeden iki arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uludağ'da yürüyüşe çıkan adamı ekipler kurtardıUludağ'da yürüyüşe çıkan adamı ekipler kurtardı

SON SİNYALLER TAKİP EDİLİYOR

Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalleri takip ederek konumlarını tespit etmeye çalışıyor. Bölgedeki arama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Bursa'da iki kişi topladıkları mantardan zehirlendi
Bursa'da iki kişi topladıkları mantardan zehirlendi
Demokratik hukuk devleti
Demokratik hukuk devleti