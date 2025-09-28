Uludağ'da yürüyüşe çıkan adamı ekipler kurtardı

Bursa'nın Uludağ Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ö.F. havanın kararmasıyla kayboldu. Ekiplerce güvenli alana ulaştırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ULUDAĞ'DA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYBOLDU

Akşam saatlerinde Uludağ Milli Parkı'na yürüyüş yapmak için giden Ö.F., Zeyniler Mahallesi’ne gitmeye çalışırken, havanın kararmasıyla yolunu kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ilerleyemediğini bildiren adam için ekipler seferber oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kısa sürede bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi.

35 YAŞINDAKİ ADAM SAĞ SALİM GÜVENLİ ALANA GÖTÜRÜLDÜ

Çalışma başlatan ekipler, Ö.F.’yi bulunduğu noktadan alarak güvenli alana ulaştırdı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan ilk sağlık kontrollerinde Ö.F.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.