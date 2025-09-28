Uludağ'da yürüyüşe çıkan adamı ekipler kurtardı

Uludağ'da yürüyüşe çıkan adamı ekipler kurtardı
Yayınlanma:
Bursa Uludağ Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ö.F. havanın kararmasıyla kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler 35 yaşındaki adamı sağ salim güvenli alana ulaştırdı.

Bursa'nın Uludağ Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Ö.F. havanın kararmasıyla kayboldu. Ekiplerce güvenli alana ulaştırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ULUDAĞ'DA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN KAYBOLDU

Akşam saatlerinde Uludağ Milli Parkı'na yürüyüş yapmak için giden Ö.F., Zeyniler Mahallesi’ne gitmeye çalışırken, havanın kararmasıyla yolunu kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık durumunun iyi olduğunu ancak ilerleyemediğini bildiren adam için ekipler seferber oldu.

uludagda-doga-yuruyusunde-mahsur-kalan-935935-277951.jpg

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kısa sürede bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi.

Mersin'de can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı varMersin'de can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

35 YAŞINDAKİ ADAM SAĞ SALİM GÜVENLİ ALANA GÖTÜRÜLDÜ

Çalışma başlatan ekipler, Ö.F.’yi bulunduğu noktadan alarak güvenli alana ulaştırdı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından yapılan ilk sağlık kontrollerinde Ö.F.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

