2 arkadaşını köy meydanında öldürdü

Yayınlanma:
Edirne'de İ.U., iki arkadaşları Necati Sunar ve Erman Korkmaz’ı köy meydanında av tüfeğiyle öldürdü. Sunar’ın çıkan tartışma sonrası araya girmek isterken tüfeğin ateş almasıyla vurularak öldüğü, öğrenildi.

Edirne’nin Enez ilçesinde İ.U., arkadaşları Necati Sunar ve Erman Korkmaz’ı köy meydanında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy’de yaşandı.

Edinilen bilgiye göre İ.U., köy meydanında bulunan kıraathanenin yanındaki bir dükkanda Necati Sunar ve Erman Korkmaz ile buluştu ve arkadaşlarıyla sohbete başladı.

2-arkadasini-koy-meydaninda-tufekle-oldu-942441-279898.jpg

TARTIŞMA ÇIKMASI ÜZERİNE TÜFEĞİNİ ALDI

Kısa bir süre sonra ise İ.U. ile Korkmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Devam eden tartışma sırasında İ.U., motosikletinin arkasında bulunan av tüfeğini aldı.

Necati Sunar, İ.U.’yu sakinleştirmek isteyip, elindeki tüfeği almak istedi ancak bu sırada tüfek ateş alınca vuruldu.

Elinde pompalı tüfekle geldi! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdıElinde pompalı tüfekle geldi! Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

İ.U. daha sonra ise Erman Korkmaz’a ateş etti. Sunar ve Korkmaz kanlar içerisinde yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

2-arkadasini-koy-meydaninda-tufekle-oldu-942440-279898.jpg

İKİ ARKADAŞI DA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Necati Sunar ve Erman Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

2-arkadasini-koy-meydaninda-tufekle-oldu-942439-279898.jpg

İ.U. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sunar ve Korkmaz’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

