2 arkadaşını köy meydanında öldürdü

Edirne’nin Enez ilçesinde İ.U., arkadaşları Necati Sunar ve Erman Korkmaz’ı köy meydanında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Hasköy’de yaşandı.

Edinilen bilgiye göre İ.U., köy meydanında bulunan kıraathanenin yanındaki bir dükkanda Necati Sunar ve Erman Korkmaz ile buluştu ve arkadaşlarıyla sohbete başladı.

TARTIŞMA ÇIKMASI ÜZERİNE TÜFEĞİNİ ALDI

Kısa bir süre sonra ise İ.U. ile Korkmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Devam eden tartışma sırasında İ.U., motosikletinin arkasında bulunan av tüfeğini aldı.

Necati Sunar, İ.U.’yu sakinleştirmek isteyip, elindeki tüfeği almak istedi ancak bu sırada tüfek ateş alınca vuruldu.

İ.U. daha sonra ise Erman Korkmaz’a ateş etti. Sunar ve Korkmaz kanlar içerisinde yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

İKİ ARKADAŞI DA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde Necati Sunar ve Erman Korkmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.U. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sunar ve Korkmaz’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.