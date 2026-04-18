Mahalle mahalle açıklandı: İzmir’de 11 ilçede elektrikler kesilecek!
18 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
18 Nisan 2026 Cumartesi günü İzmir’in 11 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
18 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Aliağa – Şakran Sayfiye Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 09:30 | Süre: 0,5 saat
- Konum: 3491. Sk. 3521. Sk. 3487. Sk. 3489. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Aliağa – Şakran Sayfiye Mah.
Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
Saat: 09:31 – 15:31 | Süre: 6 saat
Konum: 3489. Sk. 3491. Sk. 3521. Sk. 3487. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Balçova – Bahçelerarası Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 13:30 | Süre: 4 saat
- Konum: Üçkuyular Terminali, MİTHATLAŞA Cd. Deniz Feneri Sk. Ay Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Bayındır – Fatih Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Beylik Küme Evleri, Arap Kirli Küme Evleri, Yakacık, Yusuflu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bayındır – Elifli / Fırınlı / Fatih / Sadıkpaşa / Tokatbaşı / Yeşilova Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: Yenice Kuyu Küme Evleri / İsmail Uslu Sulama Grb.tr İkinci Malal Küme Evleri, Arap Kirli Küme Evleri / Macit Kasap Oğlu Grb Sulama, Tokatbaşı Yolu, Küme Evleri / Köy İçi Yol
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Bergama – Pınarköy Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:05 – 17:00 | Süre: 7,5 saat
- Konum: Tepe Küme Evleri, Pınarköy Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bergama – Zeytindağ Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 09:30 | Süre: 0,5 saat
- Konum: Örnek Mavi Kent Küme Evleri, 1. Küme Evleri, İskele Sk. İzmir Çanakkale Yolu, 3487. Sk. 3489. Sk. 2299/2. Sk. 2299/7. Sk. 3. Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bergama – Zeytindağ Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:31 – 15:31 | Süre: 6 saat
- Konum: İskele Sk. Örnek Mavi Kent Küme Evleri, 1. Küme Evleri, 2299/2. Sk. 2299/7. Sk. 3. Küme Evleri, İzmir Çanakkale Yolu, 3487. Sk. 3489. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bergama – Yukarıbey Kaplan Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:00 | Süre: 7,5 saat
- Konum: Kaplanköy Köyü İç Yolu
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Bornova – Gökdere Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: ERDEM Sk. CEYLAN Sk. NEHİR Sk. ÇİĞDEM Sk. KALE Sk. GÜVERCİN Sk. GÖKDERE Cd. İNCİ Sk. AKGÜL Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bornova – Yakaköy / Sarnıçköy / Kurudere / Karaçam / Beşyol Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 13:00 | Süre: 4 saat
- Konum: 10751/2. Sk. ÖZBEK Sk. / SARNIÇ Cd. KORDELYA Sk. FİLİZ Sk. AKYAR Sk. / KURUDERE Cd. KARTAL Sk. DOĞA Sk. / İSTANBUL Cd. / ÇELİK Sk. ÇAVDAR Sk. YAMAÇ Sk. SARDUNYA Sk. BURÇAK Sk. BUKET Sk. BEŞYOL Cd. BADEM Sk. 8001. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Bornova – Karaçam Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 13:00 | Süre: 4 saat
- Konum: Karaçam Mah.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Buca – (Mahalle belirtilmemiş)
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 29 EKİM Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Çiğli – Yakakent / Şirintepe / Köyiçi / Güzeltepe Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 15:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 8175/1. Sk. 8175. Sk. 8172. Sk. 8171. Sk. 8170/1. Sk. Dere Cd. 8180. Sk. 8179. Sk. 8175/5. Sk. 8170. Sk. 8168. Sk. 8087/8. Sk. 8087/7. Sk. 8087/6. Sk. 8087/5. Sk. 8087/4. Sk. 8087/3. Sk. 8087/2. Sk. 8087/12. Sk. 8087/1. Sk. 8087. Sk. / 8177. Sk. 8164. Sk. 8133. Sk. 8128/1. Sk. 8128. Sk. / 8086. Sk. / 8162/1. Sk. 8178. Sk. 8176. Sk. 8174. Sk. 8173. Sk. 8172/1. Sk. 8171/1. Sk. 8162. Sk. 8163. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Foça – Yenibağarası Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 1040. Sk. 1054. Sk. Kazancılı Mevkii Küme Evleri, Killik Mevki Küme Evleri, 1001/2. Sk. 1050. Sk. Foça İzmir Karayolu Sk. 1001/1. Sk. 1016. Sk. 1017. Sk. Yenifoça Cd. 1051. Sk. 1053. Sk. 1055. Sk. 1052. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İzmir, Foça – Yenibağarası Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 1018. Sk. 1017. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1011/1. Sk. 1011. Sk. 1005. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1001. Sk. Killik Mevki Küme Evleri, 1002/1. Sk. 1019. Sk. Yenifoça Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Gaziemir – Dokuz Eylül Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 319/1. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Güzelbahçe – Mustafa Kemal Paşa Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 2349. Sk. 2436. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir, Karşıyaka – Bahçelievler Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: 1851/8. Sk. 1851/7. Sk. 1851/6. Sk. 1851/4. Sk. 1851/3. Sk. 1851. Sk. 1851/2. Sk. 1851/13. Sk. Cevdet Bilsay Cd. 1851/11. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kiraz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Urla ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.