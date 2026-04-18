İZSU: Menemen, Ödemiş ve Urla dikkat! Sular kesilecek

Yayınlanma:
18 Nisan 2026 Cumartesi günü İzmir’in Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde su kesintisi gerçekleşecek. Kesintilerin yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. İZSU, kesintilerin mahalle mahalle planlandığını açıkladı.

18 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ

18 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ

Menemen – Göktepe

  • Tarih: 18.04.2026
  • Saat: 08:43 – 12:00 – Süre: Yaklaşık 3 saat
  • Konum: Göktepe Mahallesi bazı kesimler
  • Sebep: Ana boru arızası

18 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Ödemiş – Kayaköy

  • Tarih: 18.04.2026
  • Saat: 08:49 – 11:00 – Süre: Yaklaşık 2 saat
  • Konum: Kayaköy Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası

18 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ

Urla – İçmeler

  • Tarih: 18.04.2026
  • Saat: 07:20 – 10:00 – Süre: Yaklaşık 3 saat
  • Konum: İçmeler Mahallesi
  • Sebep: Ana boru arızası tamirati

18 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karabağlar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

