Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...

Erzincan'daki deprem Naci Görür'ü bile tedirgin etti: İnşallah...
Erzincan’da dün meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki kritik Yedisu Fay zonunu yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, sarsıntının konumu nedeniyle önem taşıdığına dikkat çekerken, Prof. Dr. Naci Görür bu tür küçük depremlerin bile bölgede beklenen büyük kırılma açısından anlamlı olabileceğini vurguladı.

Erzincan'da dün meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki hassas fay hatlarını yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntının ardından uzmanlar değerlendirmelerde bulunurken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları özellikle dikkat çekti.

Görür, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda depremin Küçükkadağan ile Erzincan arasında gerçekleştiğini ifade ederek, konumun önemine vurgu yaptı.

"İNŞALLAH BÜYÜK DEPREMİ ÜRETMEZ"

Bu sarsıntının, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer alan ve uzun süredir “kırılmaya hazır” olarak değerlendirilen Yedisu Fay zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Açıklamasında, "Deprem küçük ama yeri önemli. KAF’ın kırılmaya hazır Yedisu Fay zonu üzerinde. İnşallah bu fayı kurcalayıp beklenen büyük depremi üretmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

