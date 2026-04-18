BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa ilçesi saatlerce susuz kalabilir!

BUSKİ duyurdu: Mustafakemalpaşa ilçesi saatlerce susuz kalabilir!
18 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintileri devam ediyor. BUSKİ, kesintilerin zaman zaman 9 saate kadar uzayabileceğini açıkladı.

18 NİSAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ

18 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa'nın 1 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa'da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

18 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Mustafakemalpaşa – Cumhuriyet

  • Tarih: 18.04.2026 – 22.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: Günlük 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar

Mustafakemalpaşa – Züferbey (1. bildirim)

  • Tarih: 18.04.2026 – 22.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: Günlük 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar

Mustafakemalpaşa – Züferbey (2. bildirim)

  • Tarih: 14.04.2026 – 18.04.2026
  • Saat: 09:00 – 18:00 – Süre: Günlük 9 saat (zaman zaman)
  • Konum: Mustafakemalpaşa İlçesi, Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklar
  • Sebep: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar

18 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

18 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

