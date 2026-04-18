UEDAŞ duyurdu: 9 ilçede ışıklar sönüyor!

UEDAŞ duyurdu: 9 ilçede ışıklar sönüyor!
Yayınlanma:
18 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa’nın Büyükorhan, İnegöl, Keles, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. UEDAŞ, kesintileri mahalle mahalle açıkladı. Bazı ilçelerde kesintilerin 8 saate kadar sürebileceği belirtildi.

18 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa’nın 9 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

18 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Büyükorhan – Aktaş Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
  • Konum: KOCAÇAYIR/16 Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

18 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, İnegöl – Tokuş Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: Belirtilmemiş
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, İnegöl – Boğazköy Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: BOĞAZKÖY Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, İnegöl – Sungurpaşa Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: SUNGURPAŞA Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, İnegöl – Yeniyörük Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: 1907. Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

18 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Keles – Düvenli Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: DÜVENLİ/20, DÜVENLİ, DÜVENLİ/22, DÜVENLİ/4 Sk.
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

Bursa, Keles – Harmancık Demirci Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: HARMANCIK DEMİRCİ, HARMANCIK DEMİRCİ/9 Sk.
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

Bursa, Keles – Koca Kovacık Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: KAPAKLI, KOCA KOVACIK, KOCA KOVACIK/26 Sk.
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

Bursa, Keles – Yunuslar Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: BABASIZLAR, YUNUSLAR, BABASIZLAR/3 Sk.
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

Bursa, Keles – Hereke Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: ÇAYÖREN Sk.
  • Sebep: OG Müşterisi Talebi

18 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Mustafakemalpaşa – Tepecik Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 13:00 | Süre: 3,5 saat
  • Konum: TEPECİK TUNA, ÇİMEN, TEPECİK İSTİKLAL, TEPECİK MERİÇ, TEPECİK ÇERKEZ, UÇAR, KORKUT Sk.
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Bursa, Mustafakemalpaşa – Tepecik Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 13:00 – 15:30 | Süre: 2,5 saat
  • Konum: UÇAR, TEPECİK İSTİKLAL, KORKUT, TEPECİK PANAYIR, TEPECİK CUMHURİYET, TEPECİK ÇERKEZ, ÇİMEN, TEPECİK TUNA, ÇAĞAN, TEPECİK MERİÇ Sk.
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Bursa, Mustafakemalpaşa – Tepecik Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 15:30 – 17:30 | Süre: 2 saat
  • Konum: TEPECİK İSTİKLAL, UÇAR, TEPECİK CUMHURİYET Sk.
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Bursa, Mustafakemalpaşa – Karaorman Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: KARAORMAN Sk.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Bursa, Mustafakemalpaşa – Döllük Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: Belirtilmemiş
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Bursa, Mustafakemalpaşa – Çardakbelen Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: ÇARDAKBELEN Sk.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Bursa, Mustafakemalpaşa – Çavuş Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
  • Konum: ÇAVUŞ 1. Sk.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Bursa, Mustafakemalpaşa – Behram Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 13:00 – 17:00 | Süre: 4 saat
  • Konum: BEHRAM Sk.
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

18 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Nilüfer – Karaman Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: TUNA, KÜLTÜR, GÜMÜŞ(170), KISA(170), SEVGİ(170), KAÇAR Sk.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Bursa, Nilüfer – Esentepe Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: ÖZTAN, OKUL(160), TORNACI, UÇLU, GÜN(160), OĞUZ(160), HACILAR, YURT(160), TUNA, ÇİMEN(160), BİLMEN, BAYIR(160), ÇELEBİ(160) Sk.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

18 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Orhaneli – Gazioluk Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
  • Konum: GAZİOLUK Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, Orhaneli – Yenidanişment Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
  • Konum: YENİDANİŞMENT Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, Orhaneli – Altıntaş Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
  • Konum: ALTINTAŞ Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

18 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Osmangazi – Hüseyinalan Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: AVCILAR, CEMAL AĞA, 24.DERE, 8.YILMAZ, UYAR, ERİKLİ, AKİF AĞA, 9.SEVİNÇ, BAYIR, ÇETİNTAŞ YOLU, 1.KÖKLÜK, CAMİ ÇAYIRI, 5.KARDELEN, 14.UĞUR, TOSUN, MÜRSELLER YOLU, 1.ERENLER, 5.HARMANLAR, ŞENOCAK, HÜSEYİNALAN, UZUN TARLA, 1.GİRGİN, HÜSEYİN ALAN, 3.KÖKLÜK, 1.KARAKİRAZ, YILMAZLAR, 14.FATİH, 13.DİLEK, 1.DOLUBABA, 2.KÖKLÜK, SEYHANLAR Sk.
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

18 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Yenişehir – Çayırlı Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: ÇAYIRLI Sk.
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, Yenişehir – Akçapınar Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: Belirtilmemiş
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, Yenişehir – Kurtuluş Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 12:10 – 17:00 | Süre: 4,5 saat
  • Konum: KARANFİL, YEŞİL, KALE, ESKİ AKÇEŞME, SAKARYA, DESOVALİ, ZÜHRE, YILDIRIM_1, ŞİFA, BEYLER, ŞİRİN Sk.
  • Sebep: AG Hat Bakımı

18 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Yıldırım – Çınarönü Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 12:00 – 14:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: 1.ASYA, 2.KEKLİK, ÇINARÖNÜ, ALTAN, ANAR, 2.KARACA, 3.KANARYA, HABİPLER, VİŞNELİ, ÇAKIRLAR, ALPTEKİN, 2.MERT, 1.ASLI, ANKARAYOLU, AVAR Sk.
  • Sebep: OSOS İşlemleri

Bursa, Yıldırım – Hacivat Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 12:00 – 14:00 | Süre: 2 saat
  • Konum: C100. C102. C103. ANKARAYOLU Sk.
  • Sebep: OSOS İşlemleri

Bursa, Yıldırım – Arabayatağı Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: AVŞAR, 1.AKALA, 1.BÜYÜK, ARZU, 1.ERTÜRK, 1.BUĞDAY, 1.AYAZ, BALIK, 1.ASUMAN, AZİM ÇIKMAZ, 2.ERTÜRK, 1.BADEM, 2.AKİL, AYÇA, 1.AYDIN Sk.
  • Sebep: Trafo Değişimi

Bursa, Yıldırım – Çınarönü Mah.

  • Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
  • Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
  • Konum: 1.HAVUZ, 4.ÇİĞDEM, AKKAYA, 2.KIR, 1.AKALA, YAR, 1.EDA, AKDAĞ, 2.KURŞUN, 2.KAYIN, 1.ALTINTAŞ, 1.YEMİŞLİ, ANDAÇ, 1.ALPAY, AĞRI, 2.DEMİR, 2.PAMUK, ARDEŞEN, 1.DEMET, ALTINTEPESi, 3.YAMAÇ, 1.SEVER, 2.ALEV, 1.AYDIN, 2.ERTÜRK, AKÇAABAT, ATİK, AKKÖY, 1.NAZLI, 1.BİLGİ Sk.
  • Sebep: Trafo Değişimi

18 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

