UEDAŞ duyurdu: 9 ilçede ışıklar sönüyor!
18 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
18 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa’nın 9 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
18 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Büyükorhan – Aktaş Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: KOCAÇAYIR/16 Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
18 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, İnegöl – Tokuş Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Belirtilmemiş
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, İnegöl – Boğazköy Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
- Konum: BOĞAZKÖY Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, İnegöl – Sungurpaşa Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
- Konum: SUNGURPAŞA Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, İnegöl – Yeniyörük Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
- Konum: 1907. Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
18 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Keles – Düvenli Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: DÜVENLİ/20, DÜVENLİ, DÜVENLİ/22, DÜVENLİ/4 Sk.
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Bursa, Keles – Harmancık Demirci Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: HARMANCIK DEMİRCİ, HARMANCIK DEMİRCİ/9 Sk.
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Bursa, Keles – Koca Kovacık Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: KAPAKLI, KOCA KOVACIK, KOCA KOVACIK/26 Sk.
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Bursa, Keles – Yunuslar Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: BABASIZLAR, YUNUSLAR, BABASIZLAR/3 Sk.
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
Bursa, Keles – Hereke Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: ÇAYÖREN Sk.
- Sebep: OG Müşterisi Talebi
18 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Mustafakemalpaşa – Tepecik Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 13:00 | Süre: 3,5 saat
- Konum: TEPECİK TUNA, ÇİMEN, TEPECİK İSTİKLAL, TEPECİK MERİÇ, TEPECİK ÇERKEZ, UÇAR, KORKUT Sk.
- Sebep: AG Hat Bakımı
Bursa, Mustafakemalpaşa – Tepecik Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 13:00 – 15:30 | Süre: 2,5 saat
- Konum: UÇAR, TEPECİK İSTİKLAL, KORKUT, TEPECİK PANAYIR, TEPECİK CUMHURİYET, TEPECİK ÇERKEZ, ÇİMEN, TEPECİK TUNA, ÇAĞAN, TEPECİK MERİÇ Sk.
- Sebep: AG Hat Bakımı
Bursa, Mustafakemalpaşa – Tepecik Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 15:30 – 17:30 | Süre: 2 saat
- Konum: TEPECİK İSTİKLAL, UÇAR, TEPECİK CUMHURİYET Sk.
- Sebep: AG Hat Bakımı
Bursa, Mustafakemalpaşa – Karaorman Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: KARAORMAN Sk.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Bursa, Mustafakemalpaşa – Döllük Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Belirtilmemiş
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Bursa, Mustafakemalpaşa – Çardakbelen Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: ÇARDAKBELEN Sk.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Bursa, Mustafakemalpaşa – Çavuş Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: ÇAVUŞ 1. Sk.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Bursa, Mustafakemalpaşa – Behram Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 13:00 – 17:00 | Süre: 4 saat
- Konum: BEHRAM Sk.
- Sebep: AG Müşteri Talebi
18 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Nilüfer – Karaman Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: TUNA, KÜLTÜR, GÜMÜŞ(170), KISA(170), SEVGİ(170), KAÇAR Sk.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Bursa, Nilüfer – Esentepe Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: ÖZTAN, OKUL(160), TORNACI, UÇLU, GÜN(160), OĞUZ(160), HACILAR, YURT(160), TUNA, ÇİMEN(160), BİLMEN, BAYIR(160), ÇELEBİ(160) Sk.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
18 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Orhaneli – Gazioluk Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: GAZİOLUK Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, Orhaneli – Yenidanişment Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: YENİDANİŞMENT Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, Orhaneli – Altıntaş Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 16:00 | Süre: 6 saat
- Konum: ALTINTAŞ Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
18 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Osmangazi – Hüseyinalan Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: AVCILAR, CEMAL AĞA, 24.DERE, 8.YILMAZ, UYAR, ERİKLİ, AKİF AĞA, 9.SEVİNÇ, BAYIR, ÇETİNTAŞ YOLU, 1.KÖKLÜK, CAMİ ÇAYIRI, 5.KARDELEN, 14.UĞUR, TOSUN, MÜRSELLER YOLU, 1.ERENLER, 5.HARMANLAR, ŞENOCAK, HÜSEYİNALAN, UZUN TARLA, 1.GİRGİN, HÜSEYİN ALAN, 3.KÖKLÜK, 1.KARAKİRAZ, YILMAZLAR, 14.FATİH, 13.DİLEK, 1.DOLUBABA, 2.KÖKLÜK, SEYHANLAR Sk.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
18 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Yenişehir – Çayırlı Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
- Konum: ÇAYIRLI Sk.
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, Yenişehir – Akçapınar Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 17:00 – 19:00 | Süre: 2 saat
- Konum: Belirtilmemiş
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Bursa, Yenişehir – Kurtuluş Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 12:10 – 17:00 | Süre: 4,5 saat
- Konum: KARANFİL, YEŞİL, KALE, ESKİ AKÇEŞME, SAKARYA, DESOVALİ, ZÜHRE, YILDIRIM_1, ŞİFA, BEYLER, ŞİRİN Sk.
- Sebep: AG Hat Bakımı
18 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bursa, Yıldırım – Çınarönü Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 12:00 – 14:00 | Süre: 2 saat
- Konum: 1.ASYA, 2.KEKLİK, ÇINARÖNÜ, ALTAN, ANAR, 2.KARACA, 3.KANARYA, HABİPLER, VİŞNELİ, ÇAKIRLAR, ALPTEKİN, 2.MERT, 1.ASLI, ANKARAYOLU, AVAR Sk.
- Sebep: OSOS İşlemleri
Bursa, Yıldırım – Hacivat Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 12:00 – 14:00 | Süre: 2 saat
- Konum: C100. C102. C103. ANKARAYOLU Sk.
- Sebep: OSOS İşlemleri
Bursa, Yıldırım – Arabayatağı Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: AVŞAR, 1.AKALA, 1.BÜYÜK, ARZU, 1.ERTÜRK, 1.BUĞDAY, 1.AYAZ, BALIK, 1.ASUMAN, AZİM ÇIKMAZ, 2.ERTÜRK, 1.BADEM, 2.AKİL, AYÇA, 1.AYDIN Sk.
- Sebep: Trafo Değişimi
Bursa, Yıldırım – Çınarönü Mah.
- Tarih: 18.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: 1.HAVUZ, 4.ÇİĞDEM, AKKAYA, 2.KIR, 1.AKALA, YAR, 1.EDA, AKDAĞ, 2.KURŞUN, 2.KAYIN, 1.ALTINTAŞ, 1.YEMİŞLİ, ANDAÇ, 1.ALPAY, AĞRI, 2.DEMİR, 2.PAMUK, ARDEŞEN, 1.DEMET, ALTINTEPESi, 3.YAMAÇ, 1.SEVER, 2.ALEV, 1.AYDIN, 2.ERTÜRK, AKÇAABAT, ATİK, AKKÖY, 1.NAZLI, 1.BİLGİ Sk.
- Sebep: Trafo Değişimi
18 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.