Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların mezarına duygu dolu notlar bırakıldı

Kahramanmaraş’ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5’inci sınıf öğrencileri Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç’ın (11) mezarları başına bırakılan not defterlerine yazılan mesajlar yürek burktu. Aile yakınları, okul arkadaşları ve mezarlığı ziyaret eden vatandaşlar, çocuklar için duygu dolu notlar kaleme aldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden dört öğrenci, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Mezarlığa gelen aile yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar çocukların mezarlarını ziyaret ederken, mezar başına bırakılan not defterlerine duygularını yazdı.

Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir’de karanfil bırakıldıYaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir’de karanfil bırakıldı

"SEN SAÇINI ÇOK SEVERSİN, ONUN İÇİN SAÇIMI UZATACAĞIM"

Defterlere yazılan notlar ise saldırının ardından yaşanan acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir notta, “Kuzenin Belinay. Zeynep abla bugün çok acı çekiyoruz. Neden sen yanımızda değilsin, bu yüzden üzülüyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Bir başka notta ise şu sözler dikkat çekti:

“Teyzesi Emel; Zeynep güzel yeğenim benim. Seni çok seviyorum. Gülüşü güzel meleğim. Güzel kuzenim umarım gittiğin yerde mutlusundur. Bir gün biz de orada olacağız ve ben ilk senin yanına geleceğim. Seninle beraber gülmeye, oje sürmeye devam edeceğiz. Cennetin en güzel köşesinde minnoş bebeklerle vakit geçir. Çünkü sen bebekleri çok seviyorsun. Sen saçını çok seversin, onun için saçımı uzatacağım. Bize bir işaret gönder meleğim, umarım iyisindir.”

Ziyaretçilerden biri de deftere şu notu yazdı:

“Seni hiç tanımadım ve bilmiyorum. Ama seni sevdim. Şu an yağmur yağıyor ve gökyüzü size ağlıyor.”

Bir başka mesajda ise “Bayram’ım, ablacım seni çok seviyorum. Veda etmeden gittin, göremedim seni. Seni burada seven bir sürü ailen, ablan var. Abin sen gidince çok üzüldü biliyor musun.” ifadeleri yer aldı.

DEPREMDE KIZINI KAYBEDEN ANNEDEN NOT

Deftere yazılan en dikkat çekici notlardan biri ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kızını kaybeden bir anneden geldi.

Anne, bıraktığı notta şu ifadeleri kullandı:

“Depremde 4 yaşında kızım Nehir’imi kaybettim. Ona selam söyleyin, ona sarılın.” (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Türkiye
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi
Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünü bu sözlerle anlattı! Kan donduran itiraf geldi
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şanlıurfa'da okullarda güvenlik seferberliği: Yeni tedbirler getiriliyor
Şişli'de yangın paniği!
Şişli'de yangın paniği!