Okul saldırısında hayatını kaybeden çocukların mezarına duygu dolu notlar bırakıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda İsa Aras Mersinli’nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden dört öğrenci, Şeyh Adil Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Mezarlığa gelen aile yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar çocukların mezarlarını ziyaret ederken, mezar başına bırakılan not defterlerine duygularını yazdı.

"SEN SAÇINI ÇOK SEVERSİN, ONUN İÇİN SAÇIMI UZATACAĞIM"

Defterlere yazılan notlar ise saldırının ardından yaşanan acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bir notta, “Kuzenin Belinay. Zeynep abla bugün çok acı çekiyoruz. Neden sen yanımızda değilsin, bu yüzden üzülüyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Bir başka notta ise şu sözler dikkat çekti:

“Teyzesi Emel; Zeynep güzel yeğenim benim. Seni çok seviyorum. Gülüşü güzel meleğim. Güzel kuzenim umarım gittiğin yerde mutlusundur. Bir gün biz de orada olacağız ve ben ilk senin yanına geleceğim. Seninle beraber gülmeye, oje sürmeye devam edeceğiz. Cennetin en güzel köşesinde minnoş bebeklerle vakit geçir. Çünkü sen bebekleri çok seviyorsun. Sen saçını çok seversin, onun için saçımı uzatacağım. Bize bir işaret gönder meleğim, umarım iyisindir.”

Ziyaretçilerden biri de deftere şu notu yazdı:

“Seni hiç tanımadım ve bilmiyorum. Ama seni sevdim. Şu an yağmur yağıyor ve gökyüzü size ağlıyor.”

Bir başka mesajda ise “Bayram’ım, ablacım seni çok seviyorum. Veda etmeden gittin, göremedim seni. Seni burada seven bir sürü ailen, ablan var. Abin sen gidince çok üzüldü biliyor musun.” ifadeleri yer aldı.

DEPREMDE KIZINI KAYBEDEN ANNEDEN NOT

Deftere yazılan en dikkat çekici notlardan biri ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde kızını kaybeden bir anneden geldi.

Anne, bıraktığı notta şu ifadeleri kullandı: