Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir’de karanfil bırakıldı

Yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için Nevşehir’de karanfil bırakıldı
Nevşehir'de Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Valilik önünde oturma eylemi yapıp Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı. Eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarına tepki gösterilen eylemin ardından, hayatını kaybeden eğitimci ve öğrenciler için Kurşunlu Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nevşehir'de, Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler, Kahramanmaraş'ta bir okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anmak amacıyla Valilik önünde toplanarak oturma eylemi düzenledi ve Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Nevşehir Valiliği önünde bir araya gelen eğitimciler, Kahramanmaraş'taki acı olaya tepkilerini göstermek için Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak oturma eylemi gerçekleştirdi. Grup adına basın açıklamasını yapan Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, eğitim kurumlarında art arda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekerek toplumun ve eğitim camiasının endişelerini dile getirdi.

"ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLER TEDİRGİN"

Türk milletinin çok acı bir hafta yaşadığını vurgulayan Urgenç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önce Şanlıurfa, sonrasında Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarına kan damladı. Neredeyse tüm sendikalar eylem kararı aldı. Öğretmen, öğrenci ve veliler tedirgin. Şimdi burada şehitlerimizi karanfillerle anıyoruz. Hem Siverek hem de Kahramanmaraş'ta tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Keşke böyle bir acıyı hiç yaşamamış olsaydık. Temennimiz odur ki Rabbim bizleri bir daha bu tür acılarla sınamasın."

KURŞUNLU CAMİ'NDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Valilik önünde gerçekleştirilen basın açıklaması ve oturma eyleminin ardından eğitimciler, Kurşunlu Cami'ne geçti. Burada, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından anma programı sona erdi. (DHA)

