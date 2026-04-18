Aydın merkezli "sahte sertifika" vurgununda 6 tutuklama

Aydın merkezli 10 ilde, sahte belge ve sertifika düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 517 milyon lirayı aşan dev para trafiği tespit edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; çeşitli eğitimler vererek sertifika sağlama vaadiyle öğrenciler adına sahte belge düzenlediği öne sürülen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 15 Nisan tarihinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat şubeleri ekiplerince harekete geçildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

Aydın merkezli yürütülen çalışmalar doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi. Operasyon kapsamında firari konumda olan bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MASAK İNCELEMESİNDE MİLYARLIK TESPİT

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ortaklaşa yürütülen finansal incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplamda 1 milyar 517 milyon lirayı aşan bir para trafiği olduğu raporlandı. (AA)