Enkazdan çıkan 10 yıllık ceset davasında karar

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan evin temelinden, 10 yıldır kayıp olan Hüseyin Bağatur'un kemiklerinin çıkmasıyla aydınlanan cinayet davasında karar açıklandı. Mahkeme, cinayeti tasarlayarak işledikleri tespit edilen Bağatur'un eski eşi Hediye Geçen ile sanık Ali Rıza Türker'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Bayram Türker ise 4 yıl hapis cezası aldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evin temelinden 10 yıl sonra cesedi çıkarılan Hüseyin Bağatur (36) cinayetine ilişkin davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, cinayet suçlamasıyla yargılanan eski eş Hediye Geçen ile Ali Rıza Türker'e ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Bayram Türker'e ise 4 yıl hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Hediye Geçen’in 2014 yılında Doğanşehir ilçesinde yaptırdığı müstakil ev yıkıldı. Depremin ardından 10 yıldır kayıp olan Hüseyin Bağatur’un yakınları, Hediye Geçen'in yıkılan evin bulunduğu bölgeye sık sık gitmesinden şüphelenerek durumu emniyet güçlerine bildirdi.

TEKNİK TAKİP VE HTS KAYITLARI CİNAYETİ AYDINLATTI

İhbar üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye Geçen'i teknik takibe aldı. Yapılan dinlemelerde Geçen'in, evin enkazıyla ilgili Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşlerle sık sık görüşmeler yaptığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, geçmişe yönelik HTS (Hat Trafik Sistemi) kayıtlarını inceleyerek, evin yapım aşamasında olduğu 2014 yılında Türker kardeşlerin telefonlarının söz konusu bölgeden sinyal verdiğini tespit etti.

KADAVRA KÖPEKLERİ TEMELDEKİ KALINTILARI BULDU

Elde edilen delillerin ardından savcılık kararıyla yıkılan evin enkazında kadavra köpekleri eşliğinde arama başlatıldı. Evin ayakta kalan kısımları iş makineleriyle yıkılarak zemine inildi. Kadavra köpeklerinin tepki gösterdiği alanda yapılan kazı çalışmalarında insan kemiği parçalarına ulaşıldı. Bulunan kalıntılar, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan adli inceleme ve DNA testleri sonucunda, kemiklerin 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur’a ait olduğu kesinleşti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Kimlik tespitinin ardından polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Hediye Geçen ile Ali Rıza ve Bayram Türker gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda sanıklar hakkında dava açıldı.

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının beraat taleplerini ve tarafların son beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme; sanıklar Ali Rıza Türker ile maktulün eski eşi Hediye Geçen’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz sanık Bayram Türker’e 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

